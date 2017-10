Vaqueros no jugarán si le faltan el respeto a la bandera: Jerry Jones

El propietario de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones dijo que la NFL no puede dar la impresión de tolerar que los jugadores le falten el respeto a la bandera y que ningún Vaquero que actúe de ese modo, jugará, según un cable de la agencia Associated Press.Jones hizo el domingo en la noche sus comentarios más fuertes hasta el momento sobre la polémica por el himno nacional. Empezó respondiendo a una pregunta sobre el hecho de que el vicepresidente Mike Pence abandonara en Indianápolis un partido a raíz de que aproximadamente 12 jugadores de San Francisco se hincaron durante el himno.“Sabemos que en este país hay un serio debate en torno a estos temas”, dijo Jones, quien también es gerente general del equipo, tras la derrota 35-31 ante Green Bay. “Pero a mí no me cabe duda alguna de que la Liga Nacional de Futbol y los Vaqueros de Dallas van a ponerse de pie por la bandera. Así que dejamos esto claro”.Jones aseguró no tener conocimiento de que alguno de sus jugadores hubiera elevado el puño al concluir el himno antes del juego contra Green Bay.“De eso no sé”, dijo Jones. “Pero si hay algo con lo que se falte el respeto a la bandera, entonces no jugaremos. ¿Entendido? Si le faltamos el respeto a la bandera, entonces no jugaremos. Punto”.Jones, de 74 años, dijo que para él mostrar respeto por la bandera y el himno era más importante que cualquier posible problema de unidad en el equipo.Hace dos semanas los Vaqueros y Jones se hincaron y se tomaron de los brazos antes del himno cuando jugaron contra Arizona. Todos se mantuvieron de pie durante el himno, aun unidos de los brazos.