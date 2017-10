Toca tierra el huracán ‘Nate’

Nueva Orleans— El huracán Nate llegó ayer a la desembocadura del río Mississippi y azotó la costa central del Golfo de México mientras se desplazaba velozmente hacia el litoral de Mississippi, donde se espera que vuelva a tocar tierra y posiblemente inunde zonas bajas.De acuerdo con los pronósticos, Nate pasará al este de Nueva Orleans, a la que no afectará con fuertes vientos ni marejadas.El veloz desplazamiento del meteoro reduce la posibilidad de lluvias prolongadas que rebasarían el debilitado sistema de bombeo con el que se drena la urbe.El alcalde Mitch Landrieu dijo que levantó un toque de queda que había ordenado porque el Servicio Meteorológico Nacional canceló una advertencia de huracán para la urbe. Sin embargo, de todas formas recomendó que la gente se mantenga bajo techo debido a los vientos.Algunos de los bares en la famosa calle Bourbon cerraron mientras que otros permanecieron abiertos, a pesar del toque de queda.En las calles no había tanta gente como suele haber los sábados por la noche.Las ciudades a lo largo de la costa de Mississippi, como Gulfport y Biloxi, se encontraban en alerta elevada.Algunos hoteles y casinos frente a la costa fueron evacuados. La lluvia comenzó a caer en la región y los meteorólogos pronosticaron que alcanzará entre 76 y 150 milímetros (entre 3 y 6 pulgadas), y 250 milímetros (10 pulgadas) en algunas zonas aisladas.Nate se debilitó ligeramente y era una tormenta de categoría 1 con vientos máximos de 137 kilómetros por hora (85 millas por hora) cuando tocó tierra.Los expertos habían dicho que era posible que adquiriera fuerza y pasara a categoría 2, pero ello parecía menos probable a medida que avanzaba la noche.Las marejadas representaban un peligro para las comunidades ubicadas en zonas bajas en el sureste de Luisiana, al este de Bayou la Batre, un poblado pesquero de Alabama.Los gobernadores de Luisiana, Mississippi y Alabama declararon el estado de emergencia.En general, los tres estados no han resultado muy golpeados durante esta temporada de huracanes tan activa."Este es el peor huracán que ha impactado Mississippi desde el huracán Katrina", dijo Lee Smithson, director de Manejo de Emergencias en el estado. "Todo el mundo debe entender eso, que esta es una situación significativamente peligrosa".Las autoridades rescataron a cinco personas de dos botes de vela en aguas agitadas antes de que llegara el huracán.El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, exhortó a los habitantes a efectuar sus últimos preparativos con rapidez e hizo énfasis que Nate traerá consigo la posibilidad de marejadas de hasta tres metros (11 pies) de altura en algunas zonas costeras.Las calles en algunas áreas bajas de Luisiana ya estaban inundadas.‘Nate’ dejó al menos 27 muertos durante su paso por países de Centroamérica.

