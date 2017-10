‘Es Trump quien impide el caos en el mundo’

Cargando

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders respondió hoy a la sugerencia que hizo el senador republicano Bob Corker de Tennessee, que un selecto grupo de funcionarios de la administración Trump “están ayudando a nuestro país a alejarlo del caos”, argumentando que es el presidente Trump el que “está impidiendo que haya caos en el mundo”.“Creo que el presidente es el que está impidiendo que haya caos en el mundo”, comentó Sanders.“Está rodeado de un equipo increíble que lo está ayudando a encabezar ese esfuerzo, y ha tenido logros increíbles en el escenario internacional al trabajar con aliados y confrontar a los enemigos”.“Vamos a seguir haciendo eso. Vamos a seguir haciéndolo como equipo y el presidente seguirá liderando ese esfuerzo”.Corker comentó el miércoles que el secretario de Estado Rex Tillerson, el secretario de la Defensa James Mattis y el jefe de gabinete de la Casa Blanca John Kelly están ayudando a mantener el orden dentro de una caótica administración.“Yo creo que el secretario Tillerson, el secretario Mattis y el jefe de gabinete Kelly son las personas que están ayudando a que nuestro país se aleje del caos, tienen todo mi apoyo”, le dijo Corker, quien anunció a finales del mes pasado que no tratará de reelegirse el próximo año, a los reporteros en el Capitolio.Corker también comentó que espera que Tillerson, Mattis y Kelly se queden en sus puestos. Sus comentarios llegaron poco después de que Tillerson realizara una apresurada conferencia de prensa el miércoles para desmentir los reportes de que había considerado renunciar durante el verano.Al ser presionado para que explicara qué quiso decir con “caos”, Corker respondió que los tres funcionarios de la administración Trump “están trabajando muy bien juntos para asegurarse que las políticas que hemos establecido alrededor del mundo sean inteligentes y coherentes”.“Creo que hay personas dentro de la administración que no lo están haciendo”.Corker, quien es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, criticó en el pasado a Trump.El mes pasado comentó que el presidente no había mostrado “la competencia” para tener éxito en la Casa Blanca, comentarios que la Casa Blanca catalogó posteriormente como “indignantes”. (Con información de agencias)

