Temen escasez de medicinas por daños de 'María'

Funcionarios federales estadounidenses y farmacéuticas mayores se esfuerzan por prevenir una escasez nacional de medicamentos cruciales para el tratamiento del cáncer, la diabetes y enfermedades cardiacas, manufacturados en 80 plantas situadas en Puerto Rico, hoy afectado por el huracán María, dijo The New York Times.Los medicamentos y los dispositivos médicos constituyen las principales exportaciones de la isla, mientras que Puerto Rico se ha convertido en uno de los principales centros manufactureros farmacéuticos. En sus fábricas se producen 13 de las medicinas de marca más vendidas del mundo.Teniendo en juego en Puerto Rico transacciones por casi 15 mil millones de dólares anuales, las farmacéuticas y los fabricantes de dispositivos están confrontando diversos obstáculos en la isla: localizar suficiente diesel destinado a los generadores para que operen sus fábricas; ayudar a sus empleados a trasladarse al trabajo desde zonas con calles dañadas y bloqueadas, sin electricidad ni teléfonos. Las empresas han puesto anuncios de radio rogando a los trabajadores presentarse. Las industrias farmacéuticas y de aparatos contribuyen al empleo de casi 100 mil personas en la isla, según grupos industriales.“Algunos de estos productos son cruciales para los estadounidenses”, dijo esta semana a un panel congresista Scott Gottlieb, el comisionado de la Dirección de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés). “Perder el acceso podría tener considerables consecuencias en la salud pública”.Gottlieb, quien la semana pasada visitó en Puerto Rico a personal de la FDA, dijo al subcomité de sanidad adscrito al Comité de Energía y Comercio del Congreso: “tenemos una lista de alrededor de 40 medicinas que nos preocupan mucho. Esto refleja más o menos a 10 compañías”.Trece de los fármacos, explicó Gottlieb, solamente los produce una empresa. Entre ellos hay medicamentos para el HIV, medicinas inyectables y sofisticados dispositivos médicos. El mayor problema, dijo, no era el daño en las fábricas, sino la inestabilidad de la electricidad. A los fabricantes les inquieta que una prolongada falta de conexión a una red eléctrica mayor llegue a poner en peligro sus productos, desconfiando asimismo de depender de las limitadas redes de luz que probablemente se activen en el territorio como primera medida para restaurar la energía.Erin Fox, experta de la Universidad de Utah en escasez de medicinas, señaló que ella y otros farmacólogos se encuentran monitoreando la situación, preocupándoles la posibilidad de que el impacto de la tormenta exacerbe el ya de por sí serio problema de escasez de medicinas en Estados Unidos.

