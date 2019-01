Ciudad de México— Embajadores de México manifestaron algunas preocupaciones que tienen ante la desaparición de las oficinas de ProMéxico, que se encargaban de promover al País en materia comercial en el exterior.En la última conferencia de este martes de la reunión anual de embajadores y cónsules, los diplomáticos presenciaron una ponencia del encargado de promoción comercial internacional de la Secretaría de Economía, Sergio Silva, quien les explicó las labores que tendrán que asumir las representaciones diplomáticas.Melba Pria, Embajadora de México en la India, aseguró que la realidad cotidiana de las embajadas va a cambiar al tener que encargarse de la promoción comercial, turística, cultural, entre otras, que en gobiernos anteriores realizaban funcionarios de otras dependencias."Me da pena que se haya ido el representante del sector privado y que no esté escuchando estas cosas que estamos diciendo, pero déjeme que le cuente la realidad que vivimos en las embajadas", dijo refiriéndose a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ponente antes de Silva."Las embajadas no solo acompañábamos a ProMéxico, ProMéxico hacía el trabajo que tiene que hacer. En la Embajada de la India al irse el encargado de ProMéxico y su asistente el 20 de febrero, perdemos a toda la fuerza de promoción y perdemos a la capacidad", añadió.Explicó que en su representación además esperan un agregado económico desde hace ocho meses."Ya nos dijeron que va a llegar en julio, ¿qué vamos a hacer de aquí a julio? No tenemos ni siquiera personal local, que tiene ocho años de experiencia en ProMéxico, pero que vamos a perder", aseveró."Entonces la realidad cotidiana de una embajada, en donde todo el mundo le entra a las cosas económicas, va a cambiar; de tener tres personas encargadas de eso, vamos a tener cero, y en julio vamos a tener a una persona que llega por primera vez, a su primera adscripción, que va a trabajar con nosotros, dos años, y si tenemos suerte tres, mientras que el colega de ProMéxico llevaba ocho años en la promoción de México", agregó.Silva respondió que reconocía que con la desaparición de ProMéxico las embajadas enfrentan retos "brutales"."Vamos a tener que hacer lo que podamos con lo que tengamos", expuso al contestarle a la Embajadora.Roberta Lajous, Embajadora de España, pidió que toda la información que ha sido acumulada por las oficinas de ProMéxico sea compartida."Directorios, metodología, de experiencia, de puertas que ya se han tocado, se entregará de una manera muy puntual por parte de las personas que se van. Me preocuparía mucho que de la noche a la mañana perdiéramos toda esa información", indicó.Alejandro Negrín, Embajador en Polonia, propuso que las embajadas compartan con la Secretaría de Economía las agendas previstas de las representaciones diplomáticas para 2019 para poder empatarla con lo que se necesitará para promocionar a México en materia comercial."Cada embajada ha presentado ya su programa anual de trabajo para el 2019 que tiene un segmento que es muy ejecutivo de asuntos comerciales y de inversiones, entonces yo creo que estaría muy bien compartir con ustedes estos programas para tratar de empatarlas con las prioridades y el trabajo que ustedes están haciendo", expuso.Al dar ejemplos particulares de la representación en Corea, Bruno Figueroa, Embajador en ese país, pidió resolver cuanto antes dudas de los diplomáticos."Necesitamos como embajadas en el exterior tener claridad sobre los nuevos interlocutores, las nuevas instituciones que van a poder respondernos a este tipo de demandas", dijo.

