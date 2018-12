Cierre de gobierno en EU afectará cupones de alimento

Mientras el cierre del gobierno se cierne sobre los días de festividades de fin de año, los jefes de las agencias federales y departamentos que supervisan los servicios de salud y de asistencia publica tuitearon que, independientemente de lo que ocurriera en Washington, cumplirían lo más posible con sus actividades habituales, publicó CNN.En una declaración durante el fin de semana festivo, el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, dijo que "Puede haber una caducidad de fondos para el gobierno federal, pero eso no eximirá a USDA de sus responsabilidades de salvaguardar la vida y la propiedad a través de los servicios críticos que proporcionamos".Según la declaración, el 61% de los empleados del Departamento de Agricultura continuará trabajando hasta la primera semana del cierre, pero ese número disminuirá a medida que el cierre continúe.Algunas de las oficinas de la agencia más afectadas por el cierre incluyen la Oficina de Servicios de Alimentos y Nutrición que supervisa el Programa de Asistencia Nutricional Infantil (SNAP) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC). Al finalizar el quinto día del cierre, el personal se reducirá en un 95%.Hasta el martes, el sitio web del Departamento mostraba un mensaje que decía "Debido a la falta de fondos federales, este sitio web del USDA no se actualizará activamente. Una vez que se restablezcan los fondos, las operaciones en línea continuarán".Los hogares elegibles seguirán recibiendo beneficios mensuales de SNAP en enero. Sin embargo, otros programas de asistencia nutricional nacional como el Programa de Alimentos Complementarios de Productos Básicos, WIC, y el Programa de Distribución de Alimentos de Reservas para Indígenas solo estarán operativos en función de los recursos disponibles. No se proporcionarán fondos ni productos básicos adicionales durante el cierre.El Departamento de Agricultura mantendrá servicios de inspección de carne, aves de corral y huevos procesados. Las inspecciones de las importaciones y exportaciones de alimentos también continuarán durante el cierre.El fin del cierre no parecía estar a la vista este miércoles, ya que el presidente Trump se aferró al presupuesto de su interés.Después de una llamada con soldados estadounidenses, el presidente dijo: "No puedo decirte cuándo se va a reabrir el gobierno. Te puedo decir que no estará abierto hasta que tengamos un muro, una valla, o como sea que quieran llamarlo".El Departamento de Salud y Servicios Humanos espera que casi 8 mil empleados federales no regresen al trabajo el miércoles cuando continúe el cierre. Esa cifra equivale aproximadamente a la cuarta parte de los empleados del departamento.La mayor parte del departamento recibe financiación durante el año fiscal, y las posiciones y las divisiones que están de licencia se financian con créditos de Agricultura e Interior.Para el Departamento de Salud y Servicios Humanos, entre las actividades que continuarán se encuentran clínicas del Servicio de Salud Indígena, actividades de respuesta de la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades y actividades específicas de la Administración de Alimentos y Fármacos, que responden a emergencias y administran llamados de emergencia.El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, aseguró al país que las misiones de salud pública del Departamento se mantienen, a pesar de las festividades y el cierre."Miles de mis colegas de @HHSGov suelen trabajar los fines de semana y días festivos, y muchos tienen la tarea de evitar los cierres para cumplir nuestra misión de proteger y mejorar la salud y el bienestar de todos los estadounidenses. Agradezco su compromiso y estoy orgulloso de ser su colega", dijo Azar en Twitter.Según el Departamento, las misiones de la FDA que son cruciales para la salud pública, como rastrear y responder a brotes relacionados con enfermedades transmitidas por los alimentos y la gripe, respaldan retiradas de productos alimenticios y médicos de alto riesgo, realizando investigaciones penales y civiles cuando la salud pública puede estar en riesgo, haciendo pruebas de detección de alimentos y productos médicos importados en los Estados Unidos, y se continuará con el tratamiento de otros problemas críticos de salud pública durante el cierre.El doctor Scott Gottlieb, comisionado de la FDA, expresó su agradecimiento a los empleados de la FDA que continuaron trabajando durante el cierre. "Me enorgullece liderar una agencia impulsada por tanta gente dedicada. Trabajando en días festivos, y por medio de un cierre gubernamental, para cumplir con su compromiso con Estados Unidos", dijo Gottlieb en Twitter.Hasta el martes por la noche, el sitio web de la agencia mostraba un mensaje titulado "Lapso de financiación de la FDA" en la parte superior de su página principal.El mensaje dice, en parte, que "las operaciones de la agencia continúan en la medida permitida por la ley, como actividades necesarias para enfrentar amenazas inminentes a la seguridad de la vida humana y actividades financiadas por fondos de tarifas de usuario transferidos".Según el HHS, aproximadamente el 41% del personal de la FDA se suspenderá hasta el miércoles 26 de diciembre. El Departamento dijo que aproximadamente el 41% del personal se suspenderá hasta el miércoles 26 de diciembre. El Departamento informó que el personal de la FDA tampoco volveré a trabajar ese día.