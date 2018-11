Washington— El exasesor de política exterior de la campaña de Donald Trump, George Papadopoulos, comenzó a cumplir su condena de dos semanas de prisión este lunes, después de que un juez rechazó su oferta de último minuto para permanecer en libertad.Papadopoulos llegó a un campamento de seguridad mínima en Oxford, Wisconsin, según la Oficina Federal de Prisiones.Se trata del primer asesor de campaña condenado en la investigación del Fiscal especial Robert Mueller, quien inició la investigación sobre la injerencia de Rusia en la elección estadounidense hace dos años.Fue sentenciado en septiembre por mentir al FBI sobre sus interacciones con los intermediarios rusos durante la campaña presidencial de 2016.Papadopoulos había buscado un aplazamiento de su condena de prisión hasta que un tribunal de apelaciones dictaminó en un caso separado que cuestionaba la constitucionalidad del nombramiento del Fiscal especial Robert Mueller.Pero el juez del tribunal de distrito de los Estados Unidos, Randolph Moss, dijo que Papadopoulos había esperado demasiado tiempo para impugnar su sentencia.La Casa Blanca informó que Papadopoulos, de 31 años, era un voluntario de bajo nivel en la campaña. Pero ha sido una figura central en la investigación de Rusia.Según una acusación entregada este verano, la inteligencia rusa había robado correos electrónicos de la campaña de Hillary Clinton y otros grupos demócratas en abril de 2016, el mismo mes en que un profesor con ligas al Kremlin informó a Papadopoulos que los funcionarios rusos le habían dicho que tenían información contra Clinton en miles de correos electrónicos.Papadopoulos más tarde usó sus conexiones con el profesor maltés, Joseph Mifsud, y otros ciudadanos rusos en un intento de negociar una reunión entre el entonces candidato Trump y el Presidente ruso Vladimir Putin.El ex asesor admitió el año pasado que mintió al FBI sobre los contactos con los rusos.En los últimos meses, Papadopoulos ha pasado muchas noches publicando en Twitter, expresando enojo por el FBI e insistiendo en que fue entrampado por el Gobierno.También se ofreció a declarar ante el comité de inteligencia del Senado, que está investigando la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, si se le concedía inmunidad u otras condiciones."La verdad saldrá. Ni siquiera una sentencia de prisión puede detener eso", escribió Papadopoulos en Twitter. "Estoy ansioso por testificar públicamente poco después. El velo no estará sobre los ojos de Estados Unidos para siempre ''.La sentencia de Papadopoulos, emitida por Moss el 7 de septiembre, fue mucho menor que la sentencia máxima de seis meses buscada por el Gobierno, pero más que la libertad condicional que Papadopoulos y sus abogados habían pedido.Moss observó en su momento que muchos casos similares resultaron en libertad condicional, pero dijo que impuso una sentencia de encarcelamiento en parte para enviar un mensaje al público de que la gente no puede mentir al FBI.

