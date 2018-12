El hombre acusado de disparar sin motivo contra una familia paseña en el Noreste de El Paso, ya fue extraditado de una cárcel en Florida, donde fue localizado mientras trataba de huir.Jason Aarón Gibson, de 38 años, fue entregado a la Policía de El Paso (EPPD), para ser juzgado por un cargo de homicidio capital y dos cargos más por agresión agravada con un arma mortal.Gibson es acusado de irrumpir en una vivienda de la cuadra 8400 en la calle Signal Peak, donde abrió fuego sin piedad contra una familia la familia Salas, hiriendo de muerte al padre y dejando en terapia intensiva a la madre y a uno de los hijos, quien finalmente falleció el pasado 29 de noviembre.Por ello, se espera que los cargos contra Gibson sean cambiados por los próximos días y que uno de los cargos por agresión agravada con un arma mortal, sea actualizado a homicidio capital.Las víctimas fueron identificadas como Lorenza y Juan Pablo Salas, ambos de 58 años y su hijo Jonathan de 24; éste último fue declarado con muerte cerebral tras recibir dos tiros en la cabeza, mientras que la mujer resultó con un disparo en el ojo.El sujeto, originario de Mesa Arizona, fue arrestado la semana pasada en Daytona Beach, Florida, luego de que EPPD girara una orden de arresto nacional en su contra.De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia (VCSO), se pudo localizar a Gibson gracias a un lector de placas, que los alertó sobre la presencia del auto que el hombre robó de casa de la familia Salas.Tras una intensa persecución, elementos de los U.S. Marshals lograron detener a Gibson, quien en un último intento por escapar chocó intencionalmente contra dos patrullas que trataban de bloquearle el paso.Aunque en un principio Gibson enfrentaba cargos también en Florida por agresión agravada tras el choque con los oficiales, estos fueron retirados para acelerar su extradición a El Paso.De acuerdo con archivos del Centro de Detenciones del Condado de El Paso, Gibson fue recluido en prisión el pasado 30 de noviembre y se le fijó una fianza de 2 millones 600 mil dólares.El despiadado ataque perpetrado por Gibson en El Paso, no fue el único, ya que entre la noche del 21 de noviembre y la mañana del día 22, el sujeto entró a una casa en Las Cruces y golpeó brutalmente a un hombre de 86 años y amenazó a dos mujeres con un arma de fuego y una pistola taser.Danny Trujillo, vocero de LCPD, mencionó que Gibson ordenó a la hija de la víctima llevarlo hasta El Paso y dejarlo por el área de la Avenida Hércules, a unas cuadras de la vivienda de la familia Salas.Trascendió que el adulto mayor fue trasladado recibir atención médica y aunque presentaba heridas graves, no ponían en riesgo su vida, Mientras que las mujeres sólo resultaron con lesiones menores.

