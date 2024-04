Reprenden judíos a Escobar por no ir vs lema pro palestino

Los líderes de las dos congregaciones judías más grandes de El Paso criticaron a la representante estadounidense Verónica Escobar por su voto en contra de una resolución que habría calificado de antisemita un lema pro palestino de uso frecuente.

“Condenar el discurso de odio es sencillo. Al elegir votar en contra de la resolución bipartidista, usted envió un mensaje inquietante a la comunidad judía de El Paso”, dijeron el rabino Ben Zeidman del Monte del Templo Sinaí y el rabino Scott Rosenberg de la Congregación B’Nai Zion en una carta abierta a Escobar el jueves que fue compartido con sus congregaciones.

“Negarse a condenar el discurso de odio –permanecer en silencio ante un llamado al asesinato– envía el mensaje a la comunidad judía de que los llamados a nuestra muerte son aceptables. Eso está mal”, escribieron.

Escobar, una demócrata de El Paso, escribió en respuesta que votó en contra de una “resolución de mensajes” que consideraba diseñada para ganar puntos políticos. También describió las acciones que había tomado para oponerse al antisemitismo y apoyar a Israel.

Responde la representante demócrata

“Pero al pensar en cómo votaría sobre esta resolución, también tuve en cuenta a las personas de nuestra comunidad que han estado observando cómo continúa la devastadora pérdida de decenas de miles de vidas civiles inocentes en Gaza, principalmente mujeres y niños, y que se sienten impotente ante la hambruna desesperada que ocurre allí ahora”, escribió Escobar.

“Yo mismo he escuchado a jóvenes que han utilizado el lema para expresar su esperanza de una coexistencia pacífica y soberanía para los palestinos junto con los israelíes. Estos jóvenes con los que he hablado y a quienes también represento en nuestra comunidad no son antisemitas, y que su congresista los llame efectivamente antisemitas crearía más divisiones y las profundizaría”.

Escobar también abordó el tema en un boletín dirigido a los electores el sábado, planteando en gran medida los mismos puntos que en su carta a los rabinos.

“En el espíritu de comprensión que tanto falta en muchos de los debates políticos actuales, quiero que quienes utilizan el lema ‘del río al mar’ sean conscientes del dolor que causa a los miembros de nuestra comunidad judía. Nuestra nación ya enfrenta profundas divisiones; las palabras tienen poder. Estos tiempos exigen comprensión y compasión mutuas”, dijo.

Lo que está en juego es el lema “del río al mar, Palestina será libre”, incluido en los estatutos del grupo palestino Hamás, que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a más de mil 100 personas y llevándose más de 70 rehenes y desencadenando una respuesta israelí masiva. El lema también lo utilizan otros grupos palestinos y sus partidarios, y se utiliza con frecuencia en protestas contra los ataques israelíes a Gaza que han matado a más de 30 mil personas.

Aprobada

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes la H. Res. 883, que decía que el lema era “un llamado antisemita a las armas con el objetivo de erradicar el Estado de Israel, que se encuentra entre el río Jordán y el Mar Mediterráneo”. La resolución, que no tiene fuerza de ley, fue aprobada por 377 votos a favor y 44 en contra. Todos menos uno de los votos en contra fueron de demócratas.

El significado de la frase está en disputa. Muchos palestinos y sus partidarios lo ven como una declaración de aspiraciones de cambio después de casi 76 años de Estado israelí y décadas de gobierno militar de millones de palestinos. Muchos judíos y partidarios de Israel ven el lema como un llamado a la erradicación judía de su patria tradicional.

Zeidman, Rosenberg y Escobar se negaron a hacer comentarios más allá de sus comunicaciones escritas.

En su carta abierta, Zeidman y Rosenberg dijeron que debido a que Escobar tiene un historial de apoyo a Israel y a la comunidad judía, “no creemos que usted quiera decir que defiende la retórica antisemita. Tampoco creemos que apoye a quienes piden la muerte de millones de judíos en Israel. Sin embargo, quienes no condenan el discurso de odio dan permiso tácito a quienes demonizan y aterrorizan a otros”.

Pidieron a Escobar “que declare públicamente que comprende la angustia que estas palabras causan en sus electores, en su comunidad y en nosotros” y que condene el lema “del río al mar” como discurso de odio.

Escobar dijo a los rabinos en su carta que ha tomado medidas contra el antisemitismo y otras formas de racismo.

Con otras acciones

“A diferencia de la mayoría de los republicanos que votaron a favor de la resolución ‘del río al mar’ de esta semana, yo voté a favor del paquete de asignaciones hace unas semanas que proporcionó fondos federales para que las sinagogas pagaran por su seguridad y pudieran protegerse contra los ataques antisemíticos”, dijo.

En un correo electrónico a Escobar el domingo, que compartieron con El Paso Matters, Rosenberg y Zeidman le agradecieron por explicar su voto a la comunidad y la alentaron a tomar medidas adicionales.

Dijeron: “Creemos que usted también debe enviar un mensaje a esos jóvenes de El Paso que usted menciona y que ‘ven el lema como un grito por la coexistencia pacífica’ para educarlos en que lo que están diciendo es 'hiriente', 'antisemita'. “imprudente” y también “peligroso”. Todos usamos palabras de vez en cuando sin comprender completamente la gravedad detrás de ellas. Sin embargo, una vez que nos damos cuenta de ello, se espera que adaptemos nuestro lenguaje para evitar causar dolor y aumentar el odio”.

Sus antecedentes

Escobar condenó el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre y apoyó el derecho de Israel a defenderse. También estuvo entre los primeros miembros de la Cámara en pedir un alto el fuego en Gaza, y lo hizo el 17 de octubre, 10 días después del ataque de Hamas y antes de que Israel montara su invasión terrestre de Gaza.

A principios de este mes, dijo que Estados Unidos debería dejar de vender armas ofensivas a Israel porque estaba interfiriendo con el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza.

El sábado, Escobar votó a favor de un paquete de seguridad nacional suplementario que incluye 14 mil 300 millones de dólares en ayuda militar a Israel y 9 mil 300 millones de dólares para asistencia humanitaria a Israel y Gaza.

Dijo que el proyecto de ley ayuda a Israel a protegerse contra Hamás, Irán y sus representantes en Medio Oriente. “También se incluyen en este paquete, y de importancia crítica para mí, 9 mil 200 millones de dólares en ayuda humanitaria que se necesita desesperadamente, incluso para Gaza y otros países devastados por la guerra, donde la hambruna está asolando a las poblaciones civiles”, dijo Escobar.