Finca fiscal de Distrito cargos por disturbios a 140 migrantes

El Paso.- A través de un Gran Jurado, en el distrito de El Paso, el fiscal de distrito Bill Hicks fincó cargos a 140 migrantes por participación en disturbios menores, un día después de que un juez del tribunal del condado dictaminó que no había causa probable para los arrestos de los migrantes por parte de las fuerzas de Operación Lone Star (Estrella Solitaria).

Las acusaciones contra los migrantes fueron presentadas por la oficina del fiscal de distrito ante un gran jurado del condado de El Paso el martes 23 de abril, dijo Hicks durante una conferencia de prensa el 23 de abril. El gran jurado, compuesto por 12 miembros de la comunidad de El Paso, decidió acusar a los migrantes de los cargos de participación en disturbios.

El juez del Tribunal de Ley 7 del Condado, Rubén Morales, dictaminó el lunes 22 de abril, después de una audiencia de casi tres horas, que los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas no proporcionaron causa probable para arrestar a 140 migrantes en relación con un "disturbio" el 12 de abril en la cerca fronteriza cerca del Valle Bajo de El Paso.

Morales desestimó 140 casos contra los migrantes y ordenó su liberación de la Cárcel del Condado de El Paso. El juez no dictaminó sobre dos casos porque uno de los migrantes enfrentaba un cargo por daños criminales y otro no estaba bajo custodia estatal.

Hicks incluyó al migrante acusado de daños criminales en el grupo de migrantes acusados por el gran jurado. Ese migrante, cuyo nombre no ha sido revelado, ahora enfrenta un cargo estatal por participación en disturbios.

"Llevamos los 141 casos a un gran jurado esta mañana", dijo Hicks. "Dado que el fallo del juez se limitaba a la declaración jurada de la denuncia que tenía delante, nos permitió llevar el caso de manera más amplia al gran jurado".

La defensora pública del condado de El Paso, Kelli Childress, cuya oficina defiende a los migrantes, calificó las acciones de Hicks como "un movimiento terrible".

"Básicamente predijimos que ese era su plan, por eso buscamos una audiencia de causa probable antes del gran jurado de hoy", dijo Childress. "No puedo decir que no sabíamos que venía. No sabíamos exactamente cuándo. Saber que venía no alivia en absoluto el hecho de que creo que es un movimiento horrible. Creo que es una violación flagrante de los derechos constitucionales y los derechos humanos".

"Hizo que se imputaran 140 casos menores básicamente de la noche a la mañana, mientras tengo cientos y cientos de casos graves esperando ser acusados durante más de un año. Pueden decir todo lo que quieran que no se trata de política y no se trata de leyes de inmigración, pero sus acciones gritan lo contrario".

Hicks dijo que los ciudadanos locales en el gran jurado anularon a un juez local.

"Presentamos el caso en su conjunto. Presentamos pruebas de video de lo que sucedió. Los miembros del gran jurado creyeron que de hecho había causa probable", dijo. "Los ciudadanos de El Paso, a través del gran jurado, esencialmente anularon el fallo del juez y encontraron causa probable para creer que ocurrieron los disturbios".

El sargento Eliot Torres, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien asistió a la conferencia de prensa de Hicks, se negó a comentar sobre el fallo del juez sobre la causa probable presentada por los agentes estatales en sus declaraciones juradas presentadas contra los migrantes.

Durante la audiencia ante el juez Morales, los fiscales se basaron en una declaración jurada criminal "estandarizada" desprovista de declaraciones de testigos y descripciones específicas de las acciones de los migrantes en los casos, dijo Childress.

Las acusaciones del gran jurado contra los migrantes se están procesando con la Oficina del Secretario del Distrito del Condado de El Paso y avanzarán con la persecución penal, dijo Hicks.

Los migrantes permanecen bajo custodia estatal, dijo Hicks. La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso tenía 48 horas para liberar a los migrantes después del fallo del juez Morales.

Childress dijo después de la audiencia del tribunal del lunes que esperaba que la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso tuviera la "integridad" para informar al gran jurado sobre el fallo del juez.

Hicks dijo que el gran jurado fue informado del fallo del juez y de toda otra información clave en los casos.

Es raro que los casos menores se presenten ante un gran jurado. Hicks dijo que se hizo para garantizar que hubiera causa probable para los arrestos.

"Tradicionalmente, reservamos el gran jurado para la acusación de delitos graves, y no llevamos los delitos menores a un gran jurado", dijo Hicks. "Sin embargo, cuando hay una pregunta sobre la causa probable, creo que es justo llevar estos casos ante 12 ciudadanos de nuestra comunidad".

Hicks argumentó que los migrantes sabían que estaban participando en un disturbio cuando rompieron barreras, incluidos alambres de púas, y se apresuraron hacia las tropas de la Guardia Nacional de Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott.

"Ustedes fueron parte del grupo, fueron parte del disturbio", dijo Hicks.