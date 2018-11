Crean en Las Cruces los nachos más grandes del mundo

En su intento de establecer un nuevo récord Guinness, la ciudad de Las Cruces celebró el sábado pasado la “Noche de Nachos”, con la intención de servir la cantidad más grande del platillo compuesto por tostadas, carne y enormes cantidades de queso y salsa.Ambientados con música de mariachi y bailables folclóricos, cientos de voluntarios y espectadores se reunieron en la Plaza de Las Cruces, para preparar y degustar 5 mil 39 libras (2 mil 286 kilogramos) de nachos, con la intención de batir el récord anterior que todavía pertenece a la Universidad de Kansas.“Fue una experiencia inolvidable, rara, pero creo que forma parte de los festejos que marcan a una región. Qué mejor manera de celebrar los ingredientes de esta tierra: tostadas de Sunland y Las Cruces, frijoles y chile de Nuevo México”, dijo Juan Saldaña, quien acudió al evento.El 21 de abril del 2012 se sirvieron 4 mil 689 libras (2 mil 126.9 kilos) de nachos en el campus de los Jayhawks, en la población de Lawrence, y que tras el registro de los jueces sirvieron para alimentar a alumnos y atletas de dicha universidad.Sin embargo, el sábado pasado, Las Cruces superó dicha cantidad en un intento que está en proceso de ser validado e incluido en la edición 2019 del Libro de Récords Guinness.Los habitantes de Las Cruces se prepararon con 900 libras (408 kilos) de tostadas de maíz, 450 libras (204 kilogramos) de salsa, 330 libras (150 kilogramos) de tomate, y 2 mil 200 libras (998 kilogramos) de queso, y que tras ser preparadas con chiles verdes y chiles jalapeños marcaron las 5 mil 39 libras.El platillo por sí solo fue descomunal, tanto que las medidas oficiales ratificaron que los nachos se extendieron a lo largo de 110 pies.Una vez que los oficiales de Guinness tomaron fe del intento, los múltiples asistentes al evento pudieron probar los nachos, y gran parte del platillo tradicional fue destinado al albergue Gospel Rescue Mission de la ciudad de Las Cruces.Mientras los niños tuvieron acceso gratis al platillo servido en largas mesas en la plaza de la ciudad, los adultos tuvieron la posibilidad de servirse de forma ilimitada los nachos, con el pago de 15 dólares por persona, además de disfrutar de un espectáculo de música y bailables en vivo.“Espero que se rompa el récord, sería algo muy bueno para la ciudad porque por lo menos yo ya rompí mi dieta y esto lo justifica”, dijo Regina Hernández sobre el evento.Al momento que se haga oficial el nuevo Récord Guinness por servir la mayor cantidad de nachos, Las Cruces será reconocida por las monumentales porciones que sirven de platillos mexicanos.Cabe recordar que desde hace 39 años Las Cruces se ha distinguido por el evento Whole Enchilada, donde durante la última semana de septiembre se sirve una descomunal tortilla, aderezada con salsa y rellena de queso gratinado.La Whole Enchilada Fiesta presenta el platillo que mide 30 pies de diámetro, y que ocupa 75 galones de salsa roja, 175 libras de queso para gratinar y 50 libras de cebolla picada para dar sabor.Aunque el Libro de Récords Guinness reconoce el tamaño de la Whole Enchilada, la presentación del platillo tradicional mexicano solamente recibe una mención, pero no un récord oficial, a pesar de los cerca de 10 mil visitantes que recibe Las Cruces por esta celebración.

