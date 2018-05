Austin— Esta es la política de Texas escrita con letra pequeña.La Iglesia Episcopal St. James no estuvo llena el viernes por la noche –ni siquiera por una posibilidad remota– 13 minutos antes del único debate en la segunda vuelta para la nominación demócrata a gobernador de Texas. Y no es porque se tratara de una catedral cavernosa; parece más un santuario de 300 asientos.Unos minutos antes de que los candidatos subieran al escenario, el moderador, Gromer Jeffers de The Dallas Morning News, llevó a la audiencia a través de las reglas acordadas, les pidió que permanecieran callados durante el debate y agradeció a los anfitriones por el arduo trabajo de concretar un evento que francamente parecía improbable hasta solo unos días antes de que se llevara a cabo.Señaló que los demócratas estaban hablando hace un año sobre los candidatos de renombre que podrían postularse contra el gobernador republicano Greg Abbott, y dijo que estos candidatos, Andrew White y Lupe Valdez, merecen felicitaciones por entrar en la arena. Ninguno de los dos se ha postulado antes para un cargo estatal de elección. Valdez fue elegida cuatro veces como sheriff del Condado de Dallas, un trabajo del cual renunció para postularse para gobernadora. White, hijo del difunto ex gobernador Mark White, un demócrata, nunca ha buscado un cargo de elección popular. No son las estrellas políticas que ansiaban algunos seguidores del partido.Este no fue el tipo de evento que esperarías en la segunda vuelta de la gran contienda por gobernador desde que Ann Richards derrotó a Jim Mattox en 1990.Diablos, ni siquiera era del tamaño de algunos foros a favor del voto y las contiendas locales en todo Texas, incluidos los que involucran a los dos demócratas del Condado de Travis en una segunda vuelta para el distrito de la Casa donde se encuentra St. James.El debate fue más o menos como se esperaba.White se abrió al hablar de su padre, y señaló que Abbott estaba en primera fila en el funeral de White el año pasado. Dijo que es un demócrata. Dijo que quiere mejorar la educación. Jeffers lo interrumpió mientras repetía una frase sobre lo que luchará como gobernador. Comentó que estaba fuera de tiempo, dijo, para reír, “Voy a luchar contra eso también”.Valdez condujo con su historia de vida y una parábola sobre sus zapatos embarrados, una que le resulta familiar a cualquiera que la haya escuchado antes (o que leyó la reciente historia del periodista Brandon Formby del Texas Tribune sobre Valdez). Dijo que pasó su vida en el servicio público, en el ejército y en la aplicación de la ley. “No me digas que esta latina no puede liderar”, dijo.Los candidatos respondieron preguntas sobre el aborto, los impuestos, la inmigración y una variedad de otros temas. Fue un buen vistazo a cómo se manejan ellos mismos.Tienen algunas ideas razonables, los tipos de planes de política que se escuchan en los debates de los estados con dos grandes partidos viables. Ambos son lo suficientemente inteligentes como para saber dónde están los campos de minas; ambos, por ejemplo, dijeron que no hay forma de que respalden un impuesto sobre la renta para Texas.Eso no será suficiente. Abbott y sus colegas republicanos están en el punto más álgido de una ola. Algunos de ellos también tienen talento, pero la mesa está inclinada hacia ellos. En la historia reciente de Texas, un pésimo candidato republicano a nivel estatal puede vencer a un destacado candidato demócrata en una contienda estatal.White ha hecho algunos progresos, convirtiéndose en un mejor candidato cada mes. Valdez se mantuvo firme en el debate del viernes, pero su charla política es vaga. White parecía el mejor candidato en el foro, pero la audiencia era tan pequeña que podría no hacer ninguna diferencia. Valdez terminó primero en las primarias de marzo, ingresando a la segunda vuelta con una ventaja.Tal vez la cobertura de los medios de la carrera en general, y del debate en particular, llegue a los ojos y oídos suficientes para informar a los votantes en esta segunda vuelta. El debate no fue televisado en todo el estado, sólo apareció en las estaciones de cable en Austin y San Antonio, y fue transmitido en vivo por KXAN-TV en Austin y The Texas Tribune. Habrá una pequeña participación electoral en la segunda vuelta, pero eso es angustiosamente normal en Texas.Para el candidato que siga en pie el 23 de mayo, al día siguiente de la segunda vuelta, los próximos meses serán difíciles. Para convertir la elección general con Abbott en un debate real, algo mucho menor que una carrera verdadera, el ganador de esta segunda vuelta tendrá que superar la historia reciente, el dinero de la campaña y un político establecido a nivel estatal que es popular entre los votantes. Esta es una forma de ver la montaña que se avecina: las elecciones se realizarán dentro de 26 semanas y el gobernador tiene un poco más de $43 millones en sus cuentas de campaña. Podría gastar $1.6 millones por semana en esta carrera y tener dinero restante al final.Ni White ni Valdez tienen suficiente dinero ahora para igualar ni siquiera una semana de eso. El candidato demócrata va a necesitar algo que sea dramático y que mueva a muchos texanos a convertir esta carrera en algo más que una curiosidad. Necesitarán emoción suficiente para llenar una iglesia del este de Austin un viernes por la noche.