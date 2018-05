Washington— Cuando el vicepresidente Mike Pence apareció en un evento en Arizona el otro día y elogió al ex sheriff Joe Arpaio como “un campeón incansable de ... el estado de derecho”, su comentario no fue solo una ficción risible sobre un hombre que hizo racial su función, perfiló su tarjeta de visita política, hizo una mueca ante la orden de un juez federal y fue condenado por desacato criminal a la corte.Al inclinarse ante Arpaio, un héroe de los racistas de derecha, el vicepresidente también anunció su propio desprecio por los principios más elevados que la genuflexión reflexiva ante cualquier cosa y cualquier persona favorecida por el presidente Donald Trump.Fue Trump, por supuesto, quien indultó a Arpaio el año pasado casi inmediatamente después de ser declarado culpable de desacato criminal por ignorar la orden de un juez federal de detener los sistemáticos patrullajes de perfil racial realizados por su oficina en el Condado de Maricopa, en Phoenix y sus alrededores.Ese indulto fue un hito en el continuo ataque de Trump a las normas y tradiciones de legalidad. Arpaio no había expresado contrición ni solicitado el indulto, y mucho menos había sido revisado por el Departamento de Justicia, el proceso habitual mediante el cual se otorgan indultos presidenciales.Pence, aunque no escatimó en su reverencia pública y privada al presidente, también ha promocionado una imagen de sí mismo como un cristiano compasivo comprometido con los valores conservadores básicos.Eso cuadra pobremente con su homenaje a Arpaio, cuyos activos durante más de dos décadas como sheriff fueron el hostigar y humillar a los hispanos, incluso deteniendo a personas bajo sospecha de carecer de documentación adecuada, basada únicamente en su apariencia.Los comentarios de Pence sobre Arpaio, quien se postula para la nominación republicana para el Senado de Estados Unidos en Arizona, estaban de acuerdo con el obsequioso tono que ha adoptado para mantener el favor de Trump. “Me acabo de enterar, cuando estaba entrando por la puerta, de que otro favorito también nos acompañaría hoy”, dijo Pence. “Un gran amigo de este presidente. Un campeón incansable de las fronteras fuertes y el estado de derecho. Ha pasado toda su vida en la aplicación de la ley: sheriff Joe Arpaio, me siento honrado de tenerte aquí”.¿Fue realmente un honor codearse con un hombre que se refirió a la cárcel que dirigía como un “campo de concentración”, y donde sometió a los reclusos a condiciones inhumanas? ¿Pensaba el vicepresidente en el historial de la oficina de Arpaio de ignorar más de 400 casos de delitos sexuales, muchos de ellos reportados por inmigrantes indocumentados, incluyendo docenas que involucraban niños que decían que habían sido abusados sexualmente?Al saludar públicamente a Arpaio, el vicepresidente ignoró el largo historial de anarquía del ex sheriff y su flagrante desprecio de los principios constitucionales. Una vez, la cuestión de qué realmente defiende Pence fue matizada. Ahora, no tanto. Al aceptar el papel de avatar de Trump, ha dejado en claro que defiende exclusivamente para Trump, con todas las responsabilidades morales que eso conlleva.

