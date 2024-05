Aumentan revisiones en aeropuerto… a viajeros

La sobrevigilancia implementada en el exterior del Aeropuerto Internacional Abraham González por parte del total de corporaciones policiacas, tras el último ataque armado en el exterior de las instalaciones federales, trajo consigo posibles violaciones a los derechos humanos de los viajeros nacionales y extranjeros, al ser sometidos por policías y soldados a revisiones de su documentación personal y hasta de los teléfonos celulares que portan.

Ayer se observó que después del aterrizaje de un vuelo procedente de la Ciudad de México, elementos de la Guardia Nacional se apostaron en el exterior del aeropuerto y retiraron a los conductores de plataforma que esperaban en el acotamiento exterior a los usuarios del servicio solicitado.

“Me dijeron que no me podía estacionar ahí y me vine hasta acá”, dijo Jonathan, un conductor de plataforma que se estacionó cerca del acceso al aeropuerto privado a esperar a Patricia, su pasajera.

“Pensé que ya te habías ido”, dijo la mujer algo agitada, después de caminar desde la pista de aterrizaje hasta el vehículo que la esperaba.

El chofer entrevistado expuso que recoger pasajeros en este punto es muy peligroso, pero la necesidad económica es mayor y él tiene que trabajar aun con miedo.

El pasado viernes sicarios emplearon armas largas para privar de la vida a dos hombres, uno de ellos llegó al aeropuerto a recoger a su familia y el segundo era un probable chofer de plataforma que intentó escapar, pero fue alcanzado por las balas de los fusiles de asalto.

Y aunque los elementos de la Guardia Nacional expusieron que sólo asumen la responsabilidad de la seguridad en el interior del aeropuerto, ayer se observó una patrulla en la salida principal retirando los vehículos de plataforma.

Estos agentes observaron a un grupo de, al menos, cinco personas, que abordaron un auto color azul que ofrecía este servicio y se limitaron a tomarles fotografías a distancia, tanto de los pasajeros como de la unidad.

Los agentes federales también tomaron fotos de un auto blanco. Metros más adelante, una célula mixta conformada por elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Policía Municipal, retuvo al vehículo de plataforma con tres pasajeros extranjeros.

Un militar explicó a El Diario que las personas eran turistas y a ellos les pidieron información para llegar al lugar donde se quedarían, argumento que hizo sonreír a la conductora del vehículo de transporte por plataforma digital.

Los elementos –que autorizaron que se les tomara una fotografía a distancia– aseguraron que los viajeros, una mujer y dos hombres jóvenes, tenían su documentación en regla, porque ya los habían revisado. Posteriormente, se observó cuando un elemento de la AEI observaba el contenido del teléfono celular de uno de los extranjeros.

El aparato estaba en manos del extranjero y el oficial le pedía que abriera las conversaciones de una aplicación digital, se observó.

“Está muy mal que ellos estén molestando a los migrantes, en vez de perseguir a los traficantes de personas. A la pobre muchacha casi la desnudan, están actuando muy mal”, dijo un comerciante que fue testigo de la intervención de las autoridades.

Según la cartilla de Derechos Humanos para migrantes, elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sólo los oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) pueden revisar los documentos migratorios a ciudadanos mexicanos y extranjeros, así como retenerlos si sospechan que la documentación es falsa.

Mientras que el INM, en su portal digital, refiere que puede solicitar apoyo a la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y otras autoridades de seguridad pública para llevar a cabo verificaciones y revisiones migratorias.

Sin embargo, precisa que ninguna autoridad aparte del INM puede realizar estas funciones por su propia cuenta.

Alejandro Pérez, fundador de la organización “Conductores por Juárez”, que aglutina a 24 agrupaciones y representa a cerca de 450 choferes de plataforma, expuso que cada vez es más peligroso su trabajo, principalmente para los conductores que son independientes o apenas empiezan a trabajar en las diversas plataformas digitales.

“Nosotros sólo llevamos pasajeros al aeropuerto y recogíamos pasajeros en la parte de afuera, saliendo, ahí en el acotamiento, pero ya no nos permiten hacerlo”, expuso.

Dijo que este punto prácticamente está vedado por el nivel de riesgo, ante los recientes asesinatos en ataques registrados en menos de 15 días.

Otro problema que están enfrentando es que los elementos de las diversas corporaciones también están incurriendo en la extorsión, denunció públicamente Pérez.

“No sólo son los malandros, ya nos tenemos que andar cuidando de ellos, ahora son la autoridad los que están pidiendo dinero y eso no puede ser”, aseguró. Por ello, dijo que solicitará una reunión con las autoridades competentes para plantear este escenario, que no es nada favorable para trabajadores y usuarios. (Staff / El Diario)