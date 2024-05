-Sopeó Corral en caso de asesinato

-Dicen que está por caer la plaza de NCG

-Opacidad y “no sé” en procesos vs militares

-Hospital del IMSS no; Juárez Bus sí

Hay algo con lo que no podrá lidiar en el futuro el exobernador, Javier Corral, con la historia y con las consecuencias de sus actos.

Trae cargo de conciencia y miedo, mucho miedo, por sus omisiones e involucramiento en el asesinato de la periodista, Miroslava Breach.

Con todo y múltiples deficiencias documentales voluntarias o involuntarias movió fuerte el tapete al exgobernador el libro presentado la semana pasada en la ciudad de Chihuahua por la periodista Guadalupe Lizárraga, “Reporte Miroslava”.

Al mismo tiempo que la obra era presentada en la casona Quinta Gameros, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Corral echaba llamadas telefónicas y enviaba mensajes preguntando sobre nombres de personajes inmiscuidos.

Directamente, en persona, quiso saber aún con víctimas familiares de la periodista asesinada si hubo aportación para el libro de Lizárraga de actores que conocen la entraña del caso, y por añadidura, muchísimos detalles del propio exgobernador en el caso.

Fue notoria su preocupación, es inocultable su angustia por el fondo del tema. Atacó en redes sin misericordia a la autora del libro, al grado de pasar esta vez pasó por alto a El Diario y concentrarse en golpear a La Jornada por haber publicado extractos del libro.

Para su fortuna, el grueso de la información delicada sobre el tema, los datos sustanciales, esperan mejores circunstancias hacia su eventual salida a la luz pública. Y la estrella es él, junto con los involucrados de siempre: Hugo Shultz, José Luévano, Alfredo Piñera y todos los que pusieron a la periodista para que fuera sacrificada por una facción de las más poderosas del Cártel de Sinaloa.

En ese estado emocional de angustia, de posible remordimiento, o miedo, que sufre Corral Jurado, bien le encajan los versos de un corrido hecho famoso por el dueto de guitarras Miguel y Miguel, llamado “El Fidelón” que narra la historia de un ratero que asolaba poblados y rancherías robando ganado y pastura hasta que fue apresado y llevado a la cárcel.

Se oían sonar dos guitarras, allá por la madrugada, cambió de vida Fidel, de aquello no queda nada, lo está matando el desvelo, al hijo de la ch....&? da.

Lo mató el “desvelo”, tras las rejas.

***

La alianza prianista en Nuevo Casas Grandes, encabezada por Pedro José García Valenzuela, podría ser la beneficiaria del paso escandaloso de dos alcaldesas con orígenes en Morena y el Partido del Trabajo: la presa Cynthia Ceballos y la que busca ahora su reelección después de asumir como interina, Edith Escárcega.

A unos días de iniciadas las campañas electorales, nos reportan de los partidos coaligados que hay un avance importante del abanderado del PRI, PAN y PRD, mientras la aventura de Escárcega comienza a percibirse como muy alejada del camino del triunfo.

Escárcega Escontrías optó por buscar la reelección sin separarse del cargo al que arribó como suplente, en relevo de su hermanastra Ceballos Delgado, detenida en el penal femenil de Aquiles Serdán bajo acusaciones de corrupción.

Este escándalo que alcanzó nivel estatal y nacional parece haber sido una de las claves del debilitamiento morenista, pues aunque Ceballos renunció a su militancia luego de problemas internos de Morena, tanto ella como su suplente llegaron en la alianza del partido guinda con el Partido del Trabajo.

La otra clave del hundimiento del barco fue la propia gestión de la suplente, que decidió tomar el mismo rumbo que la titular en decisiones clave, abonándole a la opacidad y a los señalamientos de transas con el presupuesto que pesan sobre la administración municipal.

En la elección de 2021, Ceballos alcanzó siete mil 011 votos sobre seis mil 982 sufragios de su competidor más cercano de la alianza PAN-PRD. Ganó apenitas en una de las elecciones que terminaron en los tribunales.

Ahora la coalición opositora suma en teoría casi dos mil votos más del PRI y falta ver cuántos sufragios perdió la alianza Morena-PT con los escándalos de las hermanastras alcaldesas.

***

Deberá tomar providencias el órgano electoral, tanto federal como el local, porque el 2 de junio habrá una sola mesa directiva de casilla con urnas electorales para síndico, presidente municipal, y diputado local, así como para senador, diputado federal y presidente de la República; es decir, serán seis urnas y no tres o cuatro como de común ocurría.

Hay por supuesto problema logístico, porque los funcionarios electorales y representantes de partido fungirán como un solo órgano en cada casilla, pero al momento del escrutinio y cómputo, deberán convertirse en dos, uno federal y otro local.

Por eso las casillas tienen dos escrutadores y dos secretarios, porque se distribuirán la carga de contar los votos de los ciudadanos, bajo la vigilancia de un solo presidente de la mesa directiva, y se supone, un representante de cada partido.

Los partidos tendrían que haber acreditado dos representantes propietarios por cada casilla, para de esa forma, cada uno vigile un comicio, pero como sabemos, los partidos, aún los grandes, quedarán cortos, y con casillas sin un militante acreditado.

Luego por si fuera poco, la tardanza en computar: si estando todos en la casilla al pendiente, deben contarse y recontarse los votos, así como cuidarse el llenado correcto de las actas y la misma sabana que es colocada al exterior con el escrutinio y cómputo, para lo cual apenas se dan abasto, no imaginemos el escenario donde se parte en dos la mesa directiva.

Ahí juegan papel clave los capacitadores y supervisores electorales, recién autorizados, de los cuales casi 500 fungirán en esta ciudad, para atender casi cinco casillas cada uno, porque nada más en Juárez se instalarán dos mil 500 casillas en números cerrados, la mitad del total estatal.

De ese tamaño es la logística que en estos momentos ocupa a los órganos electorales, tratando de prever lo imprevisto.

***

Respondieron la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional una solicitud de información realizada por El Diario, con relación a los elementos procesados, sentenciados y liberados sin responsabilidad.

Para empezar, la Defensa Nacional informó que carecía de la información, y que ni siquiera tenía necesidad de justificar tal inexistencia a través del comité de información. ¿Así o más claro?

La Guardia Nacional, por su lado, contestó que a nivel nacional han sido procesados, del 2018 a la fecha, 28 elementos, de los cuales solo uno ha sido sentenciado y cuatro más han sido liberados sin cargo alguno.

Nada más para darnos una idea del nivel de impunidad existente en dicha corporación, solo en dos eventos criminales, uno ocurrido en Guadalupe, y otro en Jiménez, intervinieron 19 elementos de la corporación castrense federal aludida.

En el caso ocurrido en el municipio de Guadalupe, aquí muy cerca, ocho elementos de la Guardia Nacional dispararon por la espalda a un conductor de vehículo, que omitió detenerse en un retén de esos que son muy sospechosos y que a la gente les dan miedo, instalado en el Ejido Juárez y Reforma.

El otro “incidente” es idéntico, también en un retén, donde dos jóvenes omitieron el alto en la salida de Jiménez a Torreón; fueron literal acribillados, de lo cual quedó constancia en videos y fotos que circularon profusamente en redes.

Pues en este “asunto” en Jiménez, fueron 11 los oficiales presentados supuestamente para investigación; supuestamente...

***

Llegado el mes promesa, mayo, para inaugurar el Hospital de Especialidades cuya reconstrucción retomó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en septiembre del 2022 tras varios años de abandono, Maru Campos no dejó pasar el tema para señalar que no se ha tenido ningún resultado.

“Vimos muy buena voluntad al principio de la administración, estuvieron funcionarios del IMSS para avanzar la construcción del hospital, pero a la fecha no tenemos ningún resultado”, remarcó ayer la mandataria al reiterar que la entidad no se inscribirá ni por error al IMSS Bienestar por una simple razón”: que la Federación le pide al Gobierno del Estado casi todo para trabajar, y “cómo nos vamos a adherir si no puede solo, si necesita ayuda…”.

Hace unas semanas, Maru había denunciado una “medida de extorsión centrada en presionar a los Estados” para adherirse al IMSS Bienestar, luego del despido de personal de Salud desplegado principalmente en las zonas serranas del estado.

La administración panista de Campos ha hecho énfasis en que el IMSS quiere todo facilito.

Actualmente, de acuerdo con las cifras de la gobernadora, es el estado el que hace esto a través de convenios subrogación para uso de quirófanos y tratamientos para el cáncer.

Por lo pronto, no habrá Hospital de Especialidades, pero sí serán echados a andar los nuevos camiones del Juárez Bus el próximo sábado.

A eso vino ayer la mandataria, a dar una última revisada a todo el operativo y comprobar que esté listo el sábado. Justo a tiempo para echar la manita a la causa.