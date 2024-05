Cuando Guillermina descubrió que todos los días grupos de personas duermen en las orillas del río Bravo/Grande, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos, quería ayudarlos, pero no tenía dinero, por lo que mató las ocho gallinas que tenía y les hizo un caldo que les llevó hasta los límites de la frontera.

“Unos decían que tenían hasta tres meses sin probar una sopa calientita (sic), menos un caldo de gallina criolla; un señor, venezolano, lloró, porque dijo que le recordaba el caldo de su mamá, que hacía años que no probaba”, relató la migrante guatemalteca, de 55 años de edad, quien desde hace 34 años vive en Ciudad Juárez.

Guillermina Marroquín Talé forma parte del colectivo Ángeles Mensajeros por la Paz de la iglesia cristiana Salmo 100, a través del cual comenzó a acompañar al pastor Carlos Mayorga a llevar agua y comida al río Bravo, por lo que ella también quiso apoyarlos.

“Para mí fue muy difícil”, recordó sobre la travesía que realizó a 21 años de edad, cuando salió de su país con la ilusión de llegar a Estados Unidos, sin sus cuatro hijos de 2, 4, 5 y 6 años, a quienes tuvo que dejar con su mamá en Guatemala.

Al llegar a Juárez, una señora la ayudó y la llevó al Canal 44 a pedir trabajo por medio de la televisión, así comenzó a trabajar en una casa y nueve meses después pudo regresar a Centroamérica por sus cuatro hijos.

“El amor me hizo quedarme aquí”, confesó la ahora residente mexicana, abuela de ocho nietos y trabajadora como conductora en un vehículo por medio de una plataforma digital.

“Mi esposo me dice que si me gusta ayudar que él me apoya. Ayer (domingo), cuando se acabó el servicio de la iglesia fui a comprar cosas que me faltaban, luego fui por mi hija al trabajo y fuimos al río, había como 100 personas, unos tenían tanta hambre que pedían dos platos. Un hombre dijo que tenía tres días sin comer; la mayoría eran hombres, pero también había mujeres con sus hijos”, narró.

Explicó que decidió matar a sus gallinas al saber la necesidad de los migrantes que tienen que dormir en los límites de la frontera, algunos con horas o días sin comer nada por falta de recursos o por el temor a cruzar el bulevar Juan Pablo II y ser detenidos por los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dijo que otras veces una señora le dona carne, la cual cocina con tomate y cebolla, y luego reparte en el río junto con el resto de apoyos que reúne el pastor, entre los que se encuentran pan, ensaladas, fruta y agua, y algunas veces también dulces y pastel, como ocurrió el pasado 30 de abril durante la celebración a los niños y las niñas migrantes.

“Le tomamos fotos a la comida y a la gente que la recibe, para que vean que sí la entregamos”, dijo quien acude acompañada de su hija Guillermina, de 36 años de edad y de su nieta, Rubí, de 17, quienes también platican y escuchan las historias sobre la travesía que han realizado los extranjeros y mexicanos que permanecen en los límites de la frontera con la esperanza de poder ingresar a Estados Unidos.

Si usted quiere apoyar con alimentos, zapatos o cobijas al colectivo a seguir ayudando a las personas en situación de movilidad, puede comunicarse al número de celular (656) 435-3435.

Permanecen varados miles por operativos del INM y GN

La ruta ferroviaria que toman los migrantes desde el Estado de México hasta Ciudad Juárez está marcada actualmente por miles de personas varadas sobre los vagones del tren o junto a las vías ferroviarias, narró un grupo de venezolanos que después de una semana logró llegar a la frontera con El Paso.

Hasta la mañana de ayer, los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) mantenían a personas en situación de movilidad varadas en Calera, Zacatecas, y a otro grupo que seguía esperando un tren de carga en Torreón, Coahuila, para continuar su viaje hacia el norte, mientras que unos más permanecían en Gómez Palacio, Durango, y otros en la ciudad de Chihuahua, debido a que no los dejan abordar los trenes.

De acuerdo con medios zacatecanos, el grupo de mil 500 a 2 mil migrantes que denunciaron haber sido agredidos físicamente por los agentes federales en la comunidad Palmira del municipio de Ojocaliente y que permanecieron cinco días varados en la comunidad de Calera, continuaron la tarde de ayer su viaje hacia Torreón tras subirse a un tren con más extranjeros provenientes de Aguascalientes.

“Nosotros tomamos el primer tren en el basurero (una estación ubicada junto a un basurero en el Estado de México), luego otro en la Coca Cola (en una estación ubicada junto a la empresa Coca Cola en Irapuato), después nos fuimos a Torreón, y nos alcanzamos a venir, los de atrás ya no (se quedó varado el tren), pero luego nos bajó en Gómez y ya no avanzó, avanzó, pero pa’tras”, narró un venezolano, quien ayer sumaba más de 16 horas en el río Bravo.

Otro sudamericano dijo que él comenzó a viajar en camión desde Jiménez, primero a la ciudad de Chihuahua, en donde esperaba continuar su travesía en tren, pero no pudo hacerlo debido a los operativos del INM.

“De Chihuahua pa’cá no se puede viajar en tren, el tren se paró y nos tuvimos que quedar ahí como dos horas y mejor nos vinimos en bus, en la guagua… así la están aplicando, paran los trenes para que no podamos avanzar”, relató parado frente a al muro de Estados Unidos, en donde se encontró con un cerco de alambre y púas instalado por la Guardia Nacional de Texas.

De acuerdo con los extranjeros, los operativos del INM y la Guardia Nacional mexicana mantienen varados a miles en distintos puntos del país, por lo que las familias y adultos solos tienen que buscar otras maneras de llegar a la frontera, como los camiones de pasajeros, vehículos particulares, “raites” o caminar junto a las carreteras o en medio del desierto.