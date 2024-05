Anya Taylor-Joy maneja en 'Furiosa' ¡sin licencia!

Ciudad de México.- Aprendió a manejar motocicletas, automóviles de carreras y a hacer maniobras como piloto para doble de escenas cinematográficas, pero Anya Taylor-Joy aún no tramita su licencia de manejo.

Esto lo reveló la estrella hollywoodense en la conferencia de prensa de la presentación de Furiosa: De la Saga de Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga), en la que encarna a una joven sedienta de venganza que maneja distintos artefactos de los que se vale para perseguir a su acérrimo enemigo, Dementus (Chris Hemsworth).

"Todavía no tengo mi licencia de manejar, no tengo tiempo, todo el tiempo estoy trabajando. Empecé un año antes de llegar a Australia, empecé con los autos y con las motos, lo primero que hice fue aprender un, no sé cómo decirlo en castellano, (la maniobra) juicy lift 180 (derrapar el automóvil): te tiras, pero con todo con el auto vas rapidísimo, das la vuelta, después frenas. Es como una montaña rusa, pero tú estás manejando", describió Anya Taylor-Joy, en español, en su charla.

Hija de madre inglesa-española y de padre argentino-escocés, la actriz de la cinta Duna 2 y la serie Gambito de Dama (The Queen's Gambit), insistió en que espera tener su licencia lo más pronto posible.

"La sacaré, es un hecho, pero quisiera sacar una de conductor o piloto especializado para filmes (stunt driver).. sería genial", acotó la "it girl" y fashionista.

Lejos de sentirse intimidada por las escenas de acción en el filme donde también participan Tom Burke, Nathan Jones y Lachy Hulme, se sintió empujada al frenesí histriónico.

"No me dio miedo, me divertí. Tengo esta cosa rara de que cuando estoy en situaciones donde hay peligro -es bastante raro para la otra gente-, pero me empiezo a reír y me da la locura".

Perfeccionista y visionario

Con un Balmain, la actriz posó para una sesión de fotos con medios en el Centro Histórico, con el Palacio de Bellas Artes de fondo. Para su conferencia optó por un Robert Wun con accesorios de Tiffany. Se mostró sonriente y emocionada porque cuando preguntó si ya habían visto el filme y si les había gustado, la mayoría respondió que sí.

"Eso es lo que más me gusta", exclamó.

Acerca de su aventura en la quinta entrega de la saga de Mad Max, dirigida por George Miller, mencionó que el realizador es perfeccionista y visionario.

"Él pinta cada imagen. Teníamos tres unidades rodando todo el tiempo, y cada cosa que ves en la pantalla, él lo pintó. Tomaba, veía en edición, y lo veía de nuevo, y decía: 'Está bueno, pero necesitas tener tu casco un poco más adelante'. Y lo volvíamos a hacer", detalló la esposa de Malcolm McRae, músico de la banda de rock More.

Furiosa: De la Saga de Mad Max, es la quinta entrega de esta franquicia post apocalíptica y ocurre 15 años antes que Mad Max: Furia en el Camino (Mad Max: Fury Road).

Las filmaciones duraron medio año en Broken Hill, Australia, en el mismo lugar donde Miller hizo la primera entrega de la franquicia, con Mel Gibson como estelar. Había más de mil motocicletas haciendo ruido extremo, explosiones y maquinaria pesada que no permitía el silencio.

Quiere cinta con 'Los Tres Amigos'

Sobre México, comentó que le encantaba estar aquí y que estaba abierta a que alguno de sus tres directores favoritos locales, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, o Alejandro G. Iñárritu, la invitaran a trabajar en alguna de sus películas.

"Quiero trabajar en algún filme en español, con cualquiera de ellos, o de Argentina, o de España", señaló.