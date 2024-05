Se extienden protestas universitarias por Gaza en Europa

Associated Press | La policía detuvo a unos 125 activistas al desalojar una campamento propalestina en la Universidad de Ámsterdam en la madrugada de este martes Associated Press | La policía detuvo a unos 125 activistas al desalojar una campamento propalestina en la Universidad de Ámsterdam en la madrugada de este martes Associated Press | La policía detuvo a unos 125 activistas al desalojar una campamento propalestina en la Universidad de Ámsterdam en la madrugada de este martes Associated Press | La policía detuvo a unos 125 activistas al desalojar una campamento propalestina en la Universidad de Ámsterdam en la madrugada de este martes

Berlín, Alemania.- Decenas de manifestantes ocuparon una pequeña isla de la universidad el lunes para pedir a las universidades de Ámsterdam que corten sus lazos académicos con Israel debido a su guerra en Gaza. Las protestas que han sacudido los campus en Estados Unidos se extienden a Europa, mientras que la Policía detuvo a unos 125 activistas al desalojar una campamento propalestina en la Universidad de Ámsterdam en la madrugada de este martes. Los estudiantes han levantado campamentos similares en Finlandia, Dinamarca, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Campus de Francia han registrado movilizaciones en los últimos días. En Berlín, las autoridades desalojaron a varios cientos de activistas propalestinos que habían ocupado un patio de la Universidad Libre de Berlín antes en el día. En tanto, la Policía de la capital holandesa informó en un comunicado que desalojaron a activistas "para restablecer el orden" luego de que las protestas se tornaron violentas. No se reportaron heridos de inmediato. Un video emitido por la televisora nacional NOS mostró a la Policía empleando una excavadora mecánica para retirar las barricadas y a agentes equipados con porras y escudos avanzando para desmantelar la protesta, golpeando a algunos de los manifestantes y derribando tiendas de campaña. Los inconformes habían levantado barricadas con palés de madera y bicicletas, según NOS. Decenas de manifestantes ocuparon una pequeña isla de la universidad el lunes para pedir a las universidades de Ámsterdam que corten sus lazos académicos con Israel debido a su guerra en Gaza. Tras desalojar la protesta de Ámsterdam, a primera hora de la tarde del martes la Policía cerró la zona con vallas de metal. Los estudiantes se sentaron a orillas de un canal próximo. La escuela dijo en un comunicado que la Policía puso fin a la movilización en su campus de Roeterseiland durante la noche del martes "debido a preocupaciones de orden público y seguridad". "La guerra entre Israel y Hamas está teniendo un gran impacto en los estudiantes y en el personal a título individual", apuntó la nota. "Compartimos la indignación y el desconcierto por la guerra, y entendemos que haya protestas por ello. Insistimos en que, dentro de la universidad, el diálogo es la única respuesta". Cientos de manifestantes propalestinos ocuparon un patio de la Universidad Libre de Berlín el martes. Los inconformes instalaron unas 20 tiendas y formaron una cadena humana alrededor del campamento luego de que la administración del centro dijese que estaba considerando evacuarlos. Se alertó a la Policía, que ha estado monitorizando las protestas. La mayoría de los participantes se cubrían la cara con mascarillas médicas y llevaban kufiyas, o pañuelos tradicionales, a la cabeza, coreando eslóganes como "Viva, viva Palestina". En Finlandia, docenas de manifestantes del grupo Estudiantes por Palestina, levantaron un campamento en el exterior del edificio principal de la Universidad de Helsinki. Los manifestantes dijeron que permanecerán en el lugar, en el centro de Helsinki, hasta que el centro, que es la mayor institución académica del país, corte sus lazos académicos con universidades israelíes. En Dinamarca, los estudiantes acamparon en la Universidad de Copenhague. Se instalaron unas 45 tiendas de campaña en el exterior de la Facultad de Ciencias Sociales, conocida como CSS, que está ubicada en un antiguo hospital municipal en el corazón de la capital. La dirección de la universidad apuntó que los estudiantes pueden protestar en el campus, pero se les pidió que respeten las normas en el recinto. "Busquen el diálogo, no el conflicto, y den cabida a perspectivas distintas a las suyas", apuntó en un comunicado publicado en X. En París, grupos estudiantiles convocaron concentraciones en solidaridad con los palestinos para más tarde el martes.