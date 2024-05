Informe sobre Covid tiene motivos políticos: Sheinbaum

Campeche, México.- La candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, al igual que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, descalificó el informe independiente sobre la gestión de la pandemia de Covid-19.

En conferencia de prensa en esta ciudad, Sheinbaum sostuvo que hay motivos políticos en la publicación del informe a semanas de la elección presidencial.

"No estoy de acuerdo con el informe de la comisión independiente, nosotros fuimos reconocidos internacionalmente por el manejo de la pandemia", expresó.

"Entonces, no estoy de acuerdo con este informe, que en realidad tiene motivos políticos, no tiene otro motivo, porque además por qué lo están sacando ahora si la pandemia fue, ya pasaron dos años de la pandemia. No estamos de acuerdo con eso".

Según el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia en México, publicado la semana pasada, se registraron 808 mil 619 muertes por Covid-19 en el País.

De estas, 297 mil 149 se atribuyen al mal manejo de la pandemia.

Un grupo de expertos consideró que 36 por ciento de los fallecimientos pudieron evitarse con una atención adecuada.

Sheinbaum defendió las acciones que realizó su Gobierno en la capital del País para atender la pandemia, como la entrega de apoyos y la aplicación de pruebas.

"Previo a que hubiera vacuna... les pongo algunos ejemplos, fuimos de las únicas ciudades, no solamente, o entidades en México, sino en el mundo, que a cada persona que se enfermaba de Covid, se le llevaba a su domicilio una despensa y una tarjeta de mil pesos, con compañeros de Participación Ciudadana que incluso muchos de ellos enfermaron, pero que estaban dando su vida, su trabajo, para atender a las personas enfermas", mencionó.

"Fuimos de las ciudades que más pruebas hicieron, para poder reconocer si tenían Covid y que pudieran retirarse, aislarse para que no contagiaran, entre otras muchas acciones que desarrollamos.Y una vez que hubo la vacuna fuimos reconocidos como la entidad que desarolló un programa de vacunación excepcional (...) y se vacunó al que tenía recursos, al que no tenía recursos, de la misma manera y bien atendidos".

Cuestionada sobre el uso de ivermectina para el tratamiento del covid, como le reclamaron en el segundo debate, Sheinbaum reiteró que se ha informado varias veces y que no se trató de un programa experimental.

"Fue un comité técnico, médico, que se reunió de médicos de la ciudad y médicos de otras ciudades del País, que tomaron la decisión en ese momento, con la información científica que tenían, de dar este medicamento", argumentó.

"Con algo especial, que es que el medicamento no tenía efectos secundarios, entonces fue una decisión médica, técnica, y por eso se dio este medicamento, no fue un programa experimental".

La Línea 12 del Metro

Sobre el accidente en la Línea 12 del Metro, que la semana pasada cumplió tres años, la candidata insistió en que un tema del que se ha hablado mucho.

Enfatizó que la Oposición ha hecho un uso político deleznable de esa tragedia, aunque dio a conocer que todavía hay carpetas de investigación abiertas.

"Muchas víctimas de la Línea 12 presentaron un amparo para que no fuera utilizado el accidente, ni ellos mismos, como parte de la campaña política", dijo.

"Y aún así el PRIAN hace un uso político deleznable de una tragedia, entonces no estamos de acuerdo con la manera en que se actúa, nosotros siempre hemos estado del lado de las víctimas y de la justicia, siempre".

La candidata sostuvo que hay un informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre las causas del accidente, y otros dos de la compañía DNV.

"Importante también es que la empresa constructora, aún cuando no estuvo de acuerdo con el dictamen, cooperó para poder reconstruir completamente la Línea 12 y también para dar apoyo a todas las víctimas", manifestó.

"Dentro de la Fiscalía de la CDMX, con la anuencia de las víctimas, es decir, las víctimas lo decidieron así, los familiares de las víctimas, que hubiera una justicia restaurativa y todavía hay carpetas de investigación en puerta".