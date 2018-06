Presentan candidatos a Presidencia sus propuestas en debate

Sin debatir a fondo, estuvieron los candidatos a la Presidencia Municipal de Nuevo Casas Grandes, este sábado 2 de junio, durante el debate político organizado por la Asamblea Municipal Electoral (AME), donde estuvieron presentes autoridades electorales, militantes, simpatizantes de partidos políticos, y ciudadanía en general.Siendo este el ayuntamiento del estado de Chihuahua con mayor número de candidatos que participarán en la contienda para la alcaldía de Nuevo Casas Grandes.Dando inicio minutos después de las 12 del mediodía, con gran asistencia en el Club de Leones.Con solo dos minutos para su mensaje inicial, los candidatos dieron a conocer algunas de sus propuestas, y con ganas de dar a conocer más de ellos que hasta tiempo les faltó.Nueve aspirantes a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, tres de ellos por la vía independiente, se enfrentaron el día de ayer en un debate político, organizado por la Asamblea Municipal Electoral, asentada en éste municipio, la cual está a cargo del consejero presidente Marco Wong Meraz, quien también fue el moderador de dicho debate.Los candidatos participantes son; Margarita Quezada del Partido Nueva Alianza (PANAL), Ana María Rojas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Patricia María Camarera del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Escárcega de la coalición "Juntos haremos historia" conformada por MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social, así como Héctor Mario Galaz Griego del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Juan Carlos Morales de la coalición "Por Chihuahua al frente", del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.Además de los candidatos por la vía independiente para la alcaldía, los cuales son; Helaman Reyes, Alonso Armijo y Antonio Flores.Luego de haber dado cada candidato su mensaje inicial, comenzaron con la primera pregunta, seleccionada en un sorteo durante el mismo debate, enseguida tuvieron su derecho a réplica y contrarréplica de cada pregunta, esto abarcando varios temas, como; seguridad y protección civil, desarrollo económico y social, salud, educación y programa de gobierno.De las preguntas que se tenían disponibles, salieron elegidas por sorteo las siguientes; como obtener el cuidado de los infantes en la localidad y evitar el maltrato infantil, en cuanto a la inseguridad se les preguntó cómo recuperarían la confianza de la ciudadanía en los elementos de seguridad pública municipal, y en cuanto a las necesidades de los distintos sectores, se les cuestionó sobre 3 colonias marginales que conocieran y que acciones realizarían para favorecerlas, esto en caso de verse favorecidos por el voto en las próximas elecciones 2018.El candidato independiente, Alonso Armijo, quien en su mensaje aseguró que conoce la función pública y que no tiene deudas ni facturas políticas, además hizo énfasis en las culturas que habitan en la localidad, chinos, japoneses, menonitas, y comunidad mormona, de los cuales ha aprendido su forma de vivir.“Este pueblo ya no aguanta más los abusos de quienes nos han gobernado, el municipio necesita progresar, pero ese progreso se lo roban los partidos políticos, escúchenme, quiero poner alto a la corrupción, a la impunidad y al engaño con el que nos han gobernado los mismos miembros de las familias del PRI, PAN, PRD y demás partidos políticos”, expresó, así mismo propuso que al ser presidente traerá gestión para una inversión pública y privada.Helaman Estaban Reyes Porras, también candidato independiente a la alcaldía, “yo vengo de una lucha social, estudie en la Ciudad de Puebla, licenciatura en criminología, en este tiempo hemos estado tocando puertas y recogiendo el sentir de la ciudadanía, estamos cansados de los mismos, de los partidos políticos, la ciudadanía ya no puede más, tantas promesas sin cumplir”, señaló.Así mismo agregó que su candidatura no fue impuesta por ningún partido, ni por ningún grupo de poder de la localidad, “yo me la gane con las acciones que he realizado año con año, me la gane juntando firmas”, expresó.Posteriormente fue el turno de Margarita Quezada, candidata del PANAL, quien describió que es originaria de Nuevo Casas Grandes, docente de profesión, “la razón por la que quiero ser presidenta de Nuevo Casas Grandes, es para trabajar por la familia, que esta sea la que una a las sociedades”, dijo.Del Partido Revolucionario Institucional, Ana María Rojas, dio a conocer su trayectoria, quien es licenciada en derecho, “aspiro a ser la primera mujer, presidenta municipal de esta Ciudad, vengo a dar a conocer mis proyectos, no propuestas, los cuales he diseñado bajo 5 ejes, plan de rescate de desarrollo económico local, Nuevo Casas Grandes con seguridad y desarrollo económico, desarrollo sustentable, infraestructura, gobierno y rendición de cuentas”, detalló.Luego fue el turno de Miguel Ángel Escárcega, candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, quien aseguró tener una experiencia de 35 años dentro del movimiento social en la localidad, “me he caracterizado por ver por la problemática social en nuevo casas grandes, hasta la fecha hemos trabajado en las colonias, metiéndoles agua, luz, drenaje”, así mismo agrego que las administraciones municipales no han cumplido con su deber, y que por ello quiere ser presidente para ayudar a todas las colonias de la ciudad y puedan tener todos los servicios básicos.Continuando con el orden, Hector Mario Galaz Griego, candidato por el PRD, describió que es originario de Nuevo Casas Grandes, así como el orgullo que siente de su partido, “estamos presentando una propuesta al municipio de nuevo casas grandes, muy sencilla, estamos por cumplir el centenario como municipio, hemos tenido casi 5 mil semanas, en las que el presidente municipal acude a las colonias a pedir el voto, y jama vuelve a los sectores, la propuesta de nosotros es regresar a las colonias donde nos den el voto, cada viernes de cada semana, contrario de lo que ha sido, insisto a lo largo de 95 años”, detalló.Juan Carlos Morales, candidato de la coalición “Por Chihuahua al frente”, dijo estar comprometido junto con su partido Acción Nacional en un mismo proyecto, también dio a conocer su trayectoria, “comprendo perfectamente las condiciones en las que viven muchas familias, como tu, se lo que es vivir la lucha diaria para cumplir el sueño de dar un mejor futuro a nuestros hijos”, dijo.Así mismo señaló que su primer compromiso es la reducción del 33 por ciento de la dieta de los regidores y del sueldo del presidente municipal, lo cual dará un ahorro de 1 millón 900 mil, “que será destinado a infraestructura, mantenimiento, educación, fomento al deporte así como apoyo a asociaciones civiles” enfatizó.Seguido, otro candidato independiente, Antonio Flores Macías, quien agradeció a Dios, a los órganos electorales, “las propuestas de su servidor y de mi equipo de trabajo, denominado actívate, son propuestas reales, comprometidas con nuestro pueblo” expresó, así mismo comento que tiene varios años en la política, y que conoce tanto el sistema partidista como el que no.Por último la candidata por el Partido Verde Ecologista de México, Patricia Camarena Terrazas, “soy una mujer trabajadoras, responsable, he decidió tomar esta candidatura que mi partido verde ecologista me dio la oportunidad, y yo quiero trabajar en beneficio de todo el municipio, quiero pedirle a mis compañeros, me da gusto esta campaña que estamos llevando, la siento que es con mucho amor, respeto para todos, reiteró no soy política, es mi primera vez aquí pero tengo muchas ganas de echar adelante los proyectos que tenemos”, mencionó.Cabe mencionar, que en las instalaciones donde fue el debate, se tuvieron dos pantallas donde se marcaba el tiempo de cada candidato durante su participación, para algunos de ellos fue fácil terminar a tiempo y para otros les faltó ya que dos minutos les quedaron cortos para todas las palabras que deseaban decir, entre propuestas y señalamientos para algunos otros candidatos, sin embargo ningún candidato debatió a fondo en ninguna de las etapas.Y al finalizar cada candidato externó sus conclusiones y un mensaje final, dirigido a la ciudadanía, en el cual pidieron su apoyo y voto para las próximas elecciones 2018.