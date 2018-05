Con el izamiento a la bandera y el ingreso del maestro Samuel Muñoz Arreola, agremiado a la Sección 42, a la Rotonda de los Maestros Ilustres, ubicada en el parque El Palomar, dieron arranque a primera hora de la mañana los eventos protocolarios de conmemoración por el Día del Maestro 2018.Asistieron al evento Ever Enrique Avitia Estrada, Secretario de la Sección 42 y Rosa María Hernández Madero, Secretaria General de la Sección 8, así como los profesores Raymundo Valdivia Hernández, representante del CEN del SNTE y Manuel Arellano Méndez, representante del SNTE Nacional en la Sección 42, además el evento contó con la asistencia del Secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón, el Diputado Miguel La Torre y Marco Bonilla, director de Desarrollo Humano y Educación.Ever Avitia destacó que fue su gran labor como docente combinada con sus responsabilidades sindicales y en cargos en la administración pública la que le hicieron merecedor de este reconocimiento entre los diferentes candidatos.Previo a la develación de la placa de su padre, Helda Lidia Muñoz dio lectura a una pequeña semblanza de la trayectoria pública del maestro Samuel Muñoz.Nació en Ignacio Zaragoza, Distrito Galeana, Chihuahua un 23 de Junio de 1945, su madre fue la señora Eva Arreola Domínguez, su padre el señor José Muñoz Terrazas.Fue el tercero de siete hermanos: Ernesto, Antonio, Ventura, Monserrat, María Delia y Teresa de Jesús. Contrajo matrimonio con la señora Lidia Pérez Meléndez y procrearon cuatro hijos: Samuel, Antonio, Elda Lidia y Juan Carlos.Inició a laborar como maestro con "Plaza Plan Chihuahua" en la región de la "Baja Tarahumara" de la Zona 21 con cabecera en Buenaventura, Chihuahua, limitada de septiembre a diciembre y de enero a junio, iniciando en el barrio llamado "El León" del municipio de Ignacio Zaragoza, en esa comunidad de escuela unitaria duró 3 años, luego lo cambiaron a la Zona 13 con cabecera en Nuevo Casas Grandes en las comunidades de Sección Enríquez, Leona Vicario, Colonia Cuauhtémoc y Colonia El Rucio del municipio de Casas Grandes.Después de ocho años de andar en comunidades rurales unitarias, lo mandan a las Escuelas "Miguel de Cervantes Saavedra" No. 2358, "Plan Chihuahua" No. 2537 y "Rodrigo M. Quevedo" No. 2482 como maestro frente a grupo.Ya estando en el servicio docente realizó estudios de Normal Básica en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio.Posteriormente cursó la Normal Superior "José E. Medrano" y la Escuela Superior de Danza Folklórica.Después de 18 años frente a grupo se encargó de la dirección de la Escuela Primaria "Rodrigo M. Quevedo" No. 2482.En 1982 fue nombrado Inspector Escolar en la Zona 13, que en aquel entonces abarcaba los municipios de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos y Ascensión.Ahí permaneció de 1982 a 1995, durante ese periodo gestionó la creación de las Escuelas Primarias "López Velarde" No. 2618 (Nuevo Casas Grandes), "Emiliano Zapata" No. 2638 (Ascensión), "Alfredo V. Bonfil" No. 2078 (Ejido San Pedro) y la "Ignacio Zaragoza" (Municipio de Janos).Fue Secretario General de la Delegación D-I-24, en el tiempo que era la única delegación sindical en la región, abarcando los municipios de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos y Ascensión.Se retiró del servicio el 1º de mayo de 1996, habiendo acreditado más de 30 años de servicio, por lo que obtuvo el derecho a la jubilación.Como Funcionario fue: Primer Director de Tránsito en el municipio de Nuevo Casas Grandes, encabezó el equipo que gestionó lo que hoy es la (UPN) Universidad Pedagógica Nacional campus Nuevo Casas Grandes, formó la Escuela para Padres en la región, llamada Educación Continua y Compartida de Adultos (ECCA) que fue financiada por el Empresariado Chihuahuense.Como socio-activo del Club Sertoma Paquimé, formó la Escuela Secundaria con el mismo nombre en Nuevo Casas Grandes.También fue Diputado Federal suplente de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión del año 2000 al 2003, asimismo, fungió como el primer de director de Educación Municipal en el trienio 2014-2016.En enero de presente año terminó su gestión como Secretario General de la delegación D-IV-4 de jubilados y pensionados de la Región Paquimé pertenecientes a la Sección 42 del SNTE.El maestro Samuel Muñoz Arreola recibió este homenaje a los 73 años de edad, actualmente jubilado, después de que en 1996 se retirara tras más de 30 años de servicio.