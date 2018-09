#BREAKING NOW: Several fires reported across the Lawrence area after suspect gas line explosions- Evacuations underway - watch now on @wbz pic.twitter.com/FoDBpSpENB — Meagan Kolkmann (@MeaganKolkmann) 13 de septiembre de 2018

Fires continuing to burn across Lawrence right now. Crews have not even arrived at this home that’s on fire right now. #7News pic.twitter.com/fa6yoLuHr9



— Mike Fahey (@michaelefahey) 13 de septiembre de 2018