Florence es considerado un 'monstruo'

Las localidades costeras están casi vacías. Los millones de habitantes de la zona abandonan sus hogares para no toparse con Florence, el huracán que se espera desate furiosas ráfagas de viento y lluvias, a medida que enfila hacia el territorio continental de Estados Unidos como la tormenta más poderosa en décadas."Es enorme y despiadada", dijo hoy el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, quien antes había asegurado: "Las olas y los vientos que esta tormenta podría causar no se parecen a nada que ustedes conozcan. Incluso si han superado tormentas antes, esta es distinta. No arriesguen su vida frente a un monstruo". Ésto pese a que la intensidad del huracán bajó a categoría 3.A continuación, las cuatro razones por la que Florence es tan temido.En pocas horas, el ciclón pasó de categoría 2 a 4 y los meteorólogos no descartan que alcance la máxima potencia a medida que se acerca al continente, algo que podría resultar sumamente destructor. "Va a hacerse más fuerte antes de que toque tierra", dijo el meteorólogo de la cadena CNN, Chad Myers.Desde ayer, Florence registra vientos de más de 200 kilómetros por hora. Antes de que golpee la costa de Estados Unidos las ráfagas podrían superar los 250.Los vientos no son el mayor peligro. La oleada que podría provocar Florence podría ser peor, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés). "La marea tiene potencial para matar a la mayor cantidad de personas", dijo el administrador de la agencia, Brock Long, quien agregó: "Además tiene mucho potencial para causar una destrucción mayor".La marea es básicamente una pared de agua que podría tragarse partes de la costa. Las olas, de acuerdo con los especialistas, superarían los seis metros y desde los tres ya se consideran mortales, por lo que la preocupación es más que válida.Además de las inmensas inundaciones costeras, es probable que el ciclón también inunde ciudades en el interior dado que cuanto más tiempo pase sobre la tierra, más lluvia arrojará en el mismo lugar."Esta tormenta es particular porque es único su pronóstico de estancamiento, que prevé arrojará copiosas cantidades de lluvia a través de las Carolinas y hacia Virginia", dijo Long. "Esto no será sólo una amenaza costera. Es una amenaza a nivel estatal para los estados involucrados". Asimismo, el meteorólogo Myers advirtió que algunas áreas podrían contar con hasta medio metro de agua.Si el pronóstico más reciente se cumple, Florence atacará más hacia el norte en la costa este que cualquier otro huracán de categoría 4. Y eso es motivo de preocupación porque se trata de habitantes que no están familiarizados con el paso de ciclones potentes.La última vez que un huracán grande castigó la zona fue hace 29 años. Desde entonces, hay un 25% más de personas viviendo entre Charleston (Carolina del Sur) y Morehead City (Carolina del Norte).