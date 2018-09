Detienen a sospechoso de tiroteo en Cincinnati

Las autoridades detuvieron a un sospechoso en un tiroteo este jueves en un Fifth Third Bank en Fountain Square de Cincinnati, dijo un operario de la policía, publicó CNN.Los detalles del tiroteo no estuvieron disponibles de inmediato, pero el operario dijo que la situación ya no está activa y que un sospechoso está bajo custodia."Escuché de ocho disparos, y en realidad me puse de rodillas. Primero me puse en tierra y luego empezaron a venir todos los policías", dijo el testigo James Walker a la afiliada de CNN, WLWT. "Todavía estoy temblando".No hubo informes inmediatos de muertes. El Centro Médico de la Universidad de Cincinnati recibió a cuatro pacientes del tiroteo, dijo Kelly Martin, directora senior de la Universidad de Cincinnati Health."Comenzó aparentemente con un tirador activo en la torre de Fifth Third, hubo una intervención de un agente", dijo un policía a una afiliada de CNN.Eric Kearney, presidente de la Cámara de Comercio Afroamericana del Gran Cincinnati y el Norte de Kentucky, se encontraba en una reunión de la junta al otro lado de la calle del banco. No escuchó los disparos, dijo, pero vio que los servicios de emergencia llevando a las víctimas en camillas."La gente en las inmediaciones debería permanecer encerrada hasta nuevo aviso", dijo la policía de Cincinnati en un tuit.La Policía describió anteriormente el incidente como un "incidente de tiroteo activo involucrado tirador y un agente" en un tuit, pero no dio más detalles.El FBI ha respondido a la escena y está ayudando a la policía de Cincinnati en su investigación, dijo la oficina.