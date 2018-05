Una mujer que acusó a Donald J. Trump durante la campaña presidencial de haberla besado a la fuerza en la Torre Trump hace más de una década, ganó una elección primaria demócrata este martes, y pretende ocupar una curul en la Legislatura del Estado de Ohio, informó The New York Times.Tres semanas antes de la elección presidencial de 2016, Rachel Crooks fue una de varias mujeres que acusaron a Trump de tener un mal comportamiento sexual, detallando que en 2005 la agarró afuera del elevador de su edificio en Manhattan y la besó en repetidas ocasiones.Sin embargo, su historia no tuvo un efecto importante en la campaña del presidente, siendo un detalle frustrante que la ayudó a impulsar sus ambiciones políticas.Este martes por la noche, Crooks dio un paso más para convertirse en la primera acusadora de Trump en ocupar un puesto público, al ganar en las primarias demócratas la oportunidad de conseguir una curul en la Cámara de Representantes de Ohio.Forma parte de una oleada nacional de mujeres políticas que han surgido en este año en ambos partidos y en todos los niveles, esperamos que logren puestos importantes en las cámaras estatales y en Washington.Crook representa al Distrito 88 de la Cámara, un área en donde hay granjas y fábricas en el sureste de Toledo, que ha acaparado un interés particular en todo el país.Su campaña recaudó 57 mil 500 dólares, el doble de su contrincante, el 84 por ciento de los donativos fueron de personas que viven fuera de Ohio, de acuerdo a los registros de finanzas de la campaña.“Para los demás, especialmente los que viven en todo el país, creo que me ven como parte de un movimiento anti-Trump que ellos apoyan”, comentó este miércoles Crooks de 35 años, a través de un correo electrónico.Sus simpatizantes de Ohio, agregó, se encuentran motivados por una oleada de entusiasmo liberal y un deseo de elegir a la primera mujer para representar al Distrito.Bil Reineke, el republicano que ocupa el puesto actualmente, y a quien enfrentará en noviembre, ganó fácilmente en 2014 y fue reelecto en 2016, sin tener ningún contrincante.Trump ganó el distrito por 26 puntos sobre Hillary Clinton en la elección presidencial.Crooks creció en el Distrito 88 en la población rural de Green Springs, pero después de asistir a la universidad se mudó a la Ciudad de Nueva York.Cuando tenía 22 años fue recepcionista del Grupo Bayrock, una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario que tenía sus oficinas en la Torre Trump, y fue allí en donde se encontró con Trump afuera del elevador la mañana de 2005.Ella se presentó y lo saludó de mano. Sin embargo, él no la dejó ir y empezó a besarla en las mejillas y en la boca.“Eso fue totalmente inadecuado. Me sentí muy molesta porque él pensó que yo era tan insignificante que podía hacer eso”, le comentó Crooks a The New York times en octubre de 2016.