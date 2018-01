Encara Nassar a 65 víctimas más en Michigan

Jessica Thomashow dijo haberse “emocionado” por ir a conocer a Larry Nassar. Ella padecía a los 9 años un desplazamiento de costilla cuando el personal del Club Twistars de Gimnasia, en Michigan, le mencionó al doctor reconocido por atender a gimnastas jóvenes, publica CNN.“Fue la primera vez que oí hablar sobre Larry Nassar y su reputación”, dijo el miércoles en el tribunal la exgimnasta.“Recuerdo a mis entrenadores diciéndome que fuera a verlo, y de hecho yo estaba muy emocionada. Entonces fui al cuarto de atrás, y fue cuando cambió todo. Estaba sola con él. Me pidió que me acostara en la mesa, y me atacó sexualmente”.Thomashow, de 17 años, fue la primera de un mínimo de 65 mujeres jóvenes que se declaran durante la ronda de sesiones de la audiencia más reciente para dictar sentencia a Nassar, la tercera audiencia en meses recientes.El exmédico de USA Gymnastics y de la Universidad Estatal de Michigan ha admitido su culpabilidad por tres cargos de conducta penal sexual en el Condado Eaton, donde se localiza Twistars.Nassar y el legendario entrenador de gimnasia John Geddert colaboraron en Twistars. La semana pasada USA Gymnastics suspendió a Geddert, quien dirigió al equipo de gimnasia que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas 2012.El Tribunal de Circuito del Condado Eaton programó tres días para escuchar los testimonios de impacto de las víctimas, esperándose que la audiencia se prolongue hasta la semana próxima, informó Beryl Frenger, administradora del Juzgado del Condado Eaton.Los testimonios se dan luego de que más de 150 mujeres, entre ellas Thomashow, rindieron desgarradoras declaraciones sobre los abusos a que Nassar las sometió en el cercano condado Ingham. Ahí, Nassar se declaró culpable de siete cargos de conducta sexual penal y la semana pasada fue sentenciado a entre 40 y 175 años de cárcel.En un tribunal federal admitió asimismo su culpabilidad por cargos de pornografía infantil, siendo sentenciado en diciembre a 60 años tras las rejas.La audiencia en el condado Eaton se da en el marco de la creciente investigación en torno a la forma en que las instituciones a cargo fueron por tanto tiempo omisas en poner un alto al abuso.El sábado el procurador general de Michigan Bill Schuette nombró un fiscal especial para investigar “todos los rincones” de la Universidad Estatal de Michigan, mientras que varias organizaciones han iniciado indagatorias de USA Gymnastics.Los delitos de Nassan han tenido considerables repercusiones en la Universidad Estatal de Michigan, USA Gymnastics, el Comité Olímpico de Estados Unidos y Twistars.

