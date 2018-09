Un paseño inscrito en la Universidad de Texas en Arlington, murió ahogado durante el fin de semana debido a las fuertes inundaciones en aquella ciudad del Norte del estado.Alan Amaya, de 23 años, estudiaba un doctorado en Matemáticas y jugaba para el equipo de futbol de la universidad.El viernes alrededor de las 11:15 pm, Amaya caminaba por un puente por la cuadra 1000 de la calle Greek Row, cerca del campus, cuando de pronto lo arrastró la corriente.Anibella González aseguró que Amaya, su tutor de Matemáticas, la ayudó a confiar en sí misma.“Impactó mi vida de forma positiva. Más que ayudarme con Matemáticas me ayudó a creer en mí, siempre que iba a tener un examen él confiaba en que me iría bien cuando a veces ni yo misma lo creía. Lo extrañaré”, enfatizó González. (Karla Valdez)Personal de Bomberos mencionó que el cuerpo de Amaya no fue recuperado hasta la madrugada del sábado, debido a que el paseño fue arrastrado por la corriente.En redes sociales, amigos de Amaya lamentan su muerte y dicen que nunca lo olvidarán ya que era un gran ejemplo a seguir.Rachel Cantú dijo sentirse afortunada por haber contado con la amistad del paseño durante 14 años.“Te voy a extrañar y te voy a llevar por siempre en mi corazón. Sé que estás en el cielo cantando y tocando todos los instrumentos que sabías tocar. Nos vemos pronto”, expresó.Por su parte Andrea Gutiérrez, amiga de Amaya, abrió una cuenta en Internet para tratar de ayudar económicamente a la familia de su amigo en estos difíciles momentos.“Alan fue un muchacho ejemplar toda su vida. Él era un seguidor de Cristo y simplemente tocaba los corazones de cualquiera que estuviera a su alrededor”, dijo Gutiérrez.La mujer agregó que todo lo recaudado será entregado a la familia de Amaya y se utilizará para los gastos funerarios del paseño.Si usted gusta apoyar, puede hacerlo con un donativo electrónico en la página https://www.gofundme.com/fondos-para-ayudar-a-la-fam-amaya Por medio de un comunicado de prensa directivos de UT Arlington, ofrecieron sus condolencias a los seres queridos de Amaya.“Maestros y administrativos de UTA hemos estado en contacto con la familia de Alan para ayudarlos en la forma que podamos en este momento tan difícil”, indicó Vistasp Karbhari, presidente de la universidad.Agregó que en momentos como este, es cuando todos deben estar juntos para apoyarse mutuamente.

