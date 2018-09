Llaman a donar a refugios juveniles

La oficina del senador José Rodríguez, en conjunto con la Comisión de Veteranos de Texas y la Clínica Familiar Militar Steven A. Cohen en Endeavors, se encuentran dirigiendo un proyecto a beneficio de la juventud paseña.La campaña de donación “Streets 2 Safety” para El Paso Center for Children busca ayudar a jóvenes sin hogar de El Paso, así como a los adolescentes que residen en el refugio de emergencia del Centro para Niños. El objetivo del programa es reunir artículos de higiene personal, de salud y para educación, así como concientizar a la comunidad acerca de la realidad que viven estos jóvenes al resguardarse en las calles de esta frontera.“En El Paso, tenemos una situación crítica en donde tenemos a muchos de nuestros jóvenes y niños en las calles, quienes pueden ser víctimas de tráfico humano o ya han pasado por algún tipo de abuso”, dijo Carla Owen, vocera de la oficina del senador José Rodríguez.Se estima que, desde octubre del 2017, el Centro para Niños de El Paso ha proporcionado servicio a poco más de 175 jóvenes de entre 11 a 17 años que residen en las calles.Asimismo, Owen informó que por lo menos otros 100 adolescentes paseños han recibido apoyo con albergue y refugio provisional.“Nuestros jóvenes son el futuro de nuestra ciudad, estado y nación. Con cada niño que sale de las calles, hay esperanza de un futuro mejor. Este impulso brindará a los miembros de nuestra comunidad la oportunidad de involucrarse, difundir la información sobre cómo la situación es seria y hace la diferencia”, emitió en un comunicado Rodríguez. La misión del Centro para Niños de El Paso es ‘capacitar a los jóvenes y las familias para enfrentar la adversidad y el conflicto a través de programas innovadores en constante evolución con el fin de crearles un futuro más brillante’.Muchas de las personas atendidas por el centro no tienen otro lugar dónde ir, por lo que el centro es el único refugio juvenil de emergencia para jóvenes no acompañados de entre 11 y 17 años.El centro también ofrece un programa gratuito de orientación familiar, un programa terapéutico y de cuidado de crianza especializado, así como un programa de vivienda para jóvenes sin hogar de entre 16 y 24 años. “Nos enorgullece tener esta oportunidad de colaborar con socios comunitarios comprometidos con la niñez y juventud de El Paso”, dijo Sandy Emanuel, directora de la clínica de la Clínica familiar militar Steven A. Cohen.En todo el estado de Texas, uno de cada 30 jóvenes de entre 13 y 17 años y uno de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 25 años no cuenta con un hogar.Según un estudio de 2016 dirigido por Texas Appleseed, existen aproximadamente 16 mil estudiantes que asisten a escuelas públicas de Texas, pero que no cuentan con un hogar en dónde vivir.El mismo estudio informa que cerca de 45 mil jóvenes son reportados como desaparecidos en Texas cada año, y más de mil se han reportado que se dan a la fuga de centros de cuidado de crianza, mejor conocido como ‘foster care’.Si usted gusta apoyar, algunas de las donaciones urgentes son:Cepillo de dientes, pasta dental, rastrillos, crema de afeitar, papel higiénico, desodorantes, almohadas, cepillos para el cabello, crema corporal, artículos de cuidado femenino, mantas, calcetines nuevos, ropa interior nueva, shampoo, jabón corporal, gel antibacterial, entre otros productos.• Oficina del senador Rodriguez100 N. Ochoa St. Suite A, 79901• Texas Veterans Comission8941 Dyer St. Suite A, 799048825 North Loop Dr., Suite 121, 79907• Cohen Military Family Clinic at Endeavors1390 George Dieter, Suite 140, 79936• El Paso Center for Children2200 N. Stevens St. Bldg. C, 79930