Chihuahuas vs Fresno, serie con sabor a revancha

Eduardo Morán / El DiarioHace tres años, los Chihuahuas perdieron su primera final por el título de la Conferencia del Pacífico ante los Grizzlies de Fresno y lo que más dolió fue que el partido decisivo se jugó en El Paso, por eso es que los caninos tienen cuentas pendientes con los californianos que buscarán saldar a partir de este miércoles, cuando den inicio los playoffs de la Liga de la Costa del Pacífico.Pero además, apenas la semana pasada El Paso visitó a Fresno en una serie de tres partidos, en la que los Chihuahuas ganaron uno y perdieron dos, por lo que los fronterizos tienen una razón más para ir por la revancha contra los Grizzlies.De ganar la serie, El Paso avanzaría a su segunda final de la Liga de manera consecutiva y tercera en su historia.En el 2015, apenas en su segunda temporada en el beisbol de Triple-A, los Chihuahuas ganaron su primer título de la División Pacífico Sur cuando aún quedaba un partido por jugar de la temporada regular.En aquella ocasión, la final por el título de la Conferencia del Pacífico la disputaron ante Fresno, que ganó los dos primeros partidos en su casa y luego la serie se trasladó al Southwest University Park, donde El Paso ganó el tercer juego, pero en el cuarto los Grizzlies obtuvieron el triunfo para poner punto final a la temporada de los Chihuahuas.Desde esa fecha, la novena paseña había esperado que se le presentara una nueva oportunidad igual, para tratar de tomar revancha. Y será a partir de este miércoles que podrán empezar a cumplir ese deseo cuando se juegue el primero de cinco posibles partidos. Los dos primeros encuentros serán el Southwest University Park.Para el 7 de septiembre, la serie se mueve a Fresno, donde también se jugarían el cuarto y quinto partidos en caso de ser necesarios. Eso significa que si los Chihuahuas ganan el título de la Conferencia, lo harían en el terreno de los Grizzlies, lo que le daría un sabor aún más dulce a la revancha.Antes de esa serie final por el título de la Conferencia, Chihuahuas y Grizzlies se vieron la cara durante tres partidos del martes al jueves pasado. En el primer juego Fresno se vio muy superior y ganó 9-4, pero un día después las cosas fueron al revés y El Paso ganó 6-3, y finalmente en el tercer juego la victoria fue para los Grizzlies 5-1.Eso da una idea de lo parejo que podría resultar la serie final por la Conferencia y que no sería extraño que se decidiera en cinco juegos.Cabe mencionar que los Chihuahuas son el primer equipo de Triple-A filial de los Padres de San Diego en ganar cuatro títulos de división de manera consecutiva y el primero que lo hace en la Liga de la Costa del Pacífico desde que lo consiguieran los Storm Chasers de Omaha del 2011 al 2014.Los últimos tres títulos divisionales han sido bajo el mando del manager de origen mexicano Rod Barajas, que está por cumplir su tercera temporada completa en la novena paseña.Gracias a una marca de 20 victorias y 4 derrotas acumuladas hasta el 18 de agosto, los paseños aseguraron el título de la división cuando aún faltaban nueve partidos por disputarse. En el 2015 y 2017 lo hicieron en el penúltimo juego de la temporada, mientras que en el 2016 lo consiguieron cuando quedaban cinco partidos del calendario, mismo año en el que se coronaron campeones de la Liga de la Costa del Pacífico por primera vez.El Paso vs FresnoJuego 1Fresno en El Paso5 de septiembre, 7:05 pmSouthwest University ParkJuego 2Fresno en El Paso6 de septiembre, 7:05 pmSouthwest University ParkJuego 3El Paso en Fresno7 de septiembre, 8:05 pmChukchansi ParkJuego 4*El Paso en Fresno8 de septiembre 8:05 pmChukchansi ParkJuego 5*El Paso en Fresno9 de septiembre, 8:05 pmChukchansi Park*De ser necesario6 de septiembreGanan primer título de División con un partido aún por jugar en la temporada regularEl Paso vs FresnoJuego 1, 9 de septiembreEl Paso 1, Fresno 9Juego 2, 10 de septiembreEl Paso 4, Fresno 5Juego 3, 11 de septiembreFresno 4, El Paso 6Juego 4, 12 de septiembreFresno 7, El Paso 4Serie: Gana Fresno 3-131 de agostoGanan segundo título de División cuando faltaban cinco juegos para terminar la temporadaEl Paso vs TacomaJuego 1, 7 de septiembreTacoma 6, El Paso 5Juego 2, 8 de septiembreTacoma 1, El Paso 7Juego 3, 9 de septiembreEl Paso 7, Tacoma 0Juego 4, 10 de septiembreEl Paso 5, Tacoma 4Serie: Gana El Paso 3-1El Paso vs Oklahoma CityJuego 1, 13 de septiembreOklahoma City 5, El Paso 7Juego 2, 14 de septiembreOklahoma City 4, El Paso 10Juego 3, 16 de septiembreEl Paso 2, Oklahoma City 4Juego 4, 17 de septiembreEl Paso 4, Oklahoma City 3 (11)Serie: Gana El Paso 3-119 de septiembre en MemphisEl Paso 1, Scranton 33 de septiembreGanan tercer título de división con un partido aún por jugarEl Paso vs RenoJuego 1, 6 de septiembreEl Paso 3, Reno 1Juego 2, 7 de septiembreEl Paso 7, Reno 2Juego 3, 8 de septiembreEl Paso 7, Reno 6Serie: Gana El Paso 3-0El Paso vs Memphis12 de septiembre se pospone por lluviaJuego 1, 13 de septiembreEl Paso 4, Memphis 6Juego 2, 14 de septiembreEl Paso 0, Memphis 2Juego 3, 15 de septiembreMemphis 0, El Paso 3Juego 4, 16 de septiembreMemphis 1, El Paso 5Juego 5, 17 de septiembreMemphis 3, El Paso 1Serie: Gana Memphis 3-225 de agostoGanan cuarto título divisional con nueve partidos aún por jugar

