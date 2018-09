Recuerdan masacre en Porvenir

Para honrar la memoria de 15 hombres que fueron asesinados presuntamente por los Ranger de Texas en la segunda década del siglo pasado, y a la que se le denominó ‘Masacre en el Porvenir’, integrantes de la Comisión Histórica de Texas conmemoraron el Centenario de uno de los capítulos negros en la historia del estado.Durante una ceremonia realizada en el patio de la Casa Magoffin, ubicada en 1120 de la avenida Magoffin, familiares descendientes de esos hombres y niños victimados recordaron la ejecución de sus parientes.“A mi tatarabuelo lo levantaron aquella noche los ‘Renchis’ de Texas, como le decía mi abuelo” dijo Héctor Román, descendiente de Tiburcio Jaqus, uno de los masacrados, tras indicar que lo acusaron injustamente por un robo. “Le echaron la culpa y se los llevaron a un cerro para asesinarlo sin ninguna razón”, señaló Román.Él, al igual que más de una decena de familiares de los victimados que asistieron al ritual, coincidieron que ayer fue un gran momento de dar a conocer a la comunidad la realidad de esa masacre. “Gracias a Dios salió la verdad”, declararon.Tras la bendición ofrecida por el sacerdote Arturo Bañuelos, los asistentes ofrecieron una oración por los difuntos para luego nombrar a cada uno de los 15 y elevar sus plegarias.“Estas balas mataron a 15 hombres y niños inocentes. 15 hombres y niños de un pequeño pueblo en el Oeste de la ciudad de Porvenir en Texas. La noche de la masacre en Porvenir puso en marcha una cadena de eventos que cambiarían para siempre el rostro de los históricos Texas Rangers”, dijo Arlinda Valencia, organizadora del evento.“Fue un evento especial porque tuvimos la oportunidad de conmemorar la historia de los mexicoamericanos que fueron ejecutados en ese poblado colindante con la frontera con México”, expresó José Rodríguez, representante del Distrito 29, y cuya jurisdicción abarca el condado de Presidio, lugar donde ocurrió la tragedia.En su intervención destacó que desde esa fecha y hasta nuestros días no se ha hecho justicia. “Los familiares siguen con el trauma, el sufrimiento y dolor en su memoria por lo sucedido a sus parientes”.Agregó que en enero pasado, justo al cumplirse los cien años del asesinato masivo promovió una declaratoria para conmemorar el hecho histórico que dejó a madres, esposas e hijos con profundo dolor.Comentó que a lo largo de estos años el caso en donde se involucró el gobierno militar los descendientes han clamado justicia sin éxito.“No ha habido justicia porque nunca se encontraron culpables. La historia fue ‘tapada’ por lo que es positivo insistir en que se establezca la realidad de los hechos y se haga justicia” .El hecho que conmocionó a la comunidad texana ha sido motivo de estudio por historiadores e investigadores quienes han recopilado información tanto oficial como de los descendientes para llegar a la verdad.Mónica Muñoz Martínez, profesora asistente de la Universidad Muni Brown, ha trabajado en los últimos 10 años en el tema para la edición de su libro ‘The injustice never leaves you’ (‘La injusticia nunca te abandona’), el cual fue presentado ante la concurrencia.“Tenemos memoria. Mi libro recopila esa historia atroz en la cual sufrieron mexicanos y méxico americanos y es una historia ‘horrible’ que muchas personas desconocen”, dijo la escritora, residente de Boston, Massachusetts.En su texto recobra todos esos acontecimientos y parte de la historia olvidada y ahonda sobre lo que ha pasado con los descendientes a lo largo de cien años a quienes localizó en diferentes ciudades y estados de la unión americana.“La historia es una parte de Texas del dominio público pero que ha sido ignorada a pesar de que existen pruebas que la documentan como verdadera”, apunto luego de resaltar que fueron años recopilando información en bibliotecas, universidades para tener el contexto histórico de los hechos.Sigo repitiendo "15 hombres y niños" por una razón. Quiero darles un contexto a aquellos que no estén familiarizados con esta historia. ¿Pueden imaginarse cuán grande sería la historia de las noticias si 15 hombres y niños fueran asesinados hoy en Texas en un evento? Sería una historia nacional. Porvenir habría sido inundado con la cobertura de los medios.Las personas ejecutadas ese 28 de enero de 1918 fueron Antonio Castañeda, Longino Flores, Alberto García, Eutimio González, Ambrosio Hernández, Pedro Herrera, Severiano Herrera, Vivian Herrera, Macedonio Huertas, Tiburcio Jaqués, Juan Jiménez, Serapio Jiménez, Manuel Morales y Román Nieves.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.