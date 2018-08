Conceden fianza a hombre que lanzó amenaza vs escuela

El paseño que la semana pasada lanzó una amenaza contra una escuela a través de redes sociales, podrá llevar su proceso en libertad luego de que una juez federal le concediera una fianza.Dallas Ray Carrera, de 18 años, fue detenido el pasado 22 de agosto luego de que un día antes compartiera en Snapchat la fotografía de una caja con balas de un fusil de asalto seguido del mensaje “no vengan mañana a la escuela”.Ese día por la madrugada, agentes del Buró Federal de Investigacioens (FBI) y oficiales de la Policía del Distrito Escolar Independiente del Paso (EPISD) arribaron a la casa de Carrera, quien luego de una hora de hablar con los detectives del caso confesó que él había hecho la publicación.La mañana del lunes la juez Anne Berton, concedió a Carrera salir de prisión luego de que sus padres se comprometieran a vigilar a su hijo, durante todo el proceso.Ya que David J. Kimmelman, abogado de Carrera le señalara a la juez que José Javier Carrera, padre del acusado estaba en la sala acompañando a su hijo.“El padre de mi cliente esta aquí y se comprometió a estar al pendiente de todo lo que haga su hijo para que éste puede salir de prisión”, indicó Kimmelman.Uno de los puntos que no convencía del todo a la juez, era que Carrera saldría en libertad sin que un se le pusiera un sistema especial en sus aparatos electrónicos debido a que la persona encargada esta fuera de la ciudad.Pero el fiscal Gregory McDonald, comentó que el celular que Carrera había usado estaba en custodia del FBI y no sería devuelto hasta que el programa fuera instalado.“No creemos que sea un peligro para la comunidad, tenemos asegurado el aparato que uso y confiamos en que su padre le hará entender la gravedad de este asunto”, explicó McDonald.Tras escuchar a ambas partes, Berton accedió a concederle a Carrera una fianza de 15 mil dólares de la cual solo tiene pagar el cinco por ciento en efectivo (750 dólares).La siguiente audiencia de Carrera será programada en los próximos días.La semana pasa también se hicieron amenazas en redes sociales contra dos preparatorias, Burges High y Eastlake High.El primer incidente ocurrió el 21 de agosto, cuando dentro de las instalaciones de Burges se encontró una pistola falsa, luego de que se hiciera una amenaza también por Snapchat.Randall Woods, director de Burges confirmó la amenaza pero agregó que dos estudiantes fueron detenidos con relación a este hecho.Tres días después, los alumnos de Eastlake High fueron puestos bajo resguardo luego de que la mañana del 24 de agosto un estudiante hiciera una amenaza en redes sociales.El Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD), indicó que se recibió la notificación de una amenaza contra Eastlake High, pero enfatizaron en que pudieron identificar al alumno que lo hizo y fue confrontado por las autoridades escolares.Tras determinar que no existía ninguna amenaza, los demás estudiantes volvieron a sus actividades normales.Ante este reciente hecho de amenazas por internet el FBI advierte que no se trata de un juego y la persona que lo haga podría terminar en la cárcel.El agente del FBI Keith Byers comentó que la detención de Carrera debe servir como ejemplo para los demás, sobre que la agencia toma enserio todo tipo de amenazas.“Este incidente debe recordarles a todos que las amenazas en internet no son un juego. Todo aquel las haga y se describa así mismo como un pistolero debe ser consciente que lo vamos a identificar y a procesar”, enfatizó Byers.El FBI agregó en caso de que una persona sea encontrada culpable por este tipo de amenazas podría pasar entre 5 años y el resto de su vida en prisión.

