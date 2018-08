Acusan a indocumentado de secuestrar y matar a estudiante

Montezuma, Iowa— La desaparición de una estudiante universitaria en Iowa había conmocionado a mucha gente. Pero la noticia de que un mexicano que se encontraba sin autorización en el país supuestamente confesó ser su secuestrador y asesino proyectó el caso al centro del debate sobre inmigración de cara a las elecciones legislativas de noviembre.El presidente Donald Trump aprovechó el arresto de Cristhian Bahena Rivera por la muerte de Mollie Tibbetts para decir que las leyes de Inmigración son una “desgracia” que sólo se resolverá con la elección de republicanos al Congreso. El gobernador republicano de Iowa, que enfrenta una dura contienda por su reelección, vituperó un sistema inmigratorio que “permitió a un depredador como éste vivir en nuestra comunidad”. Los dos senadores por Iowa, republicanos ambos, dijeron que fue una tragedia “que se pudo haber evitado”.Bahena, de 24 años, fue acusado de homicidio agravado por la muerte de Tibbetts, de 20, cuya desaparición el 18 de julio dio lugar a una búsqueda masiva en la que intervinieron las autoridades estatales y federales.Bahena condujo a los investigadores el martes a un cuerpo en un maizal a unos 19 kilómetros al sureste de Brooklyn, Iowa, donde Tibbetts había sido vista por última vez cuando realizaba su trote habitual, dijo el agente de la división de investigaciones penales de Iowa Rick Hahn.“No puedo hablar sobre el motivo. Sólo puedo decirles que la siguió, parecía atraído por ella ese día y por la razón que sea decidió secuestrarla”, dijo Hahn en conferencia de prensa frente a la comisaría de Montezuma donde Bahena fue encarcelado bajo fianza de 1 millón de dólares.Horas después, Trump habló del arresto en un acto en Virginia Occidental, el mismo día que su antiguo abogado personal y su ex jefe de campaña enfrentaban duros problemas legales.“Ustedes supieron hoy (ayer)sobre el extranjero ilegal que vino, lamentablemente, de México y vieron lo que sucedió a esa increíble y hermosa joven”, dijo Trump a la multitud en Charleston. “No debería haber sucedido. Ilegalmente en el país. Hemos tenido un gran impacto, pero las leyes son muy malas. Las leyes de inmigración son una desgracia, las estamos cambiando, pero tenemos que tener más republicanos. Tenemos que conseguirlos”, abundó.En otro caso, un hombre acusado de matar a su ex novia en Minnesota antes de cortarse la garganta, había regresado a Estados Unidos en forma ilegal después de su deportación en 2012, dijeron el miércoles autoridades federales.Fraider Díaz Carbajal, de 35 años, fue acusado el lunes de homicidio en segundo grado por la muerte el 12 de agosto de Enedelia Perez Garcia, de 27, en el apartamento de él en Shakopee. Las autoridades dijeron que la mujer sufrió heridas con cuchillo en diversas partes el cuerpo.Díaz fue hospitalizado inicialmente en condición crítica y lo ficharon el lunes. Le fijaron una fianza de 1.5 millones de dólares.Shawn Neudauer, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), dijo el miércoles a The Associated Press que Díaz Carbajal fue deportado a México en diciembre de 2012 porque había entrado ilegalmente al país. Luego tenía en sus antecedentes penales tres condenas por conducir ebrio y una por agresión de pareja. El portavoz dijo que Díaz Carbajal ingresó de nuevo en el país en forma ilegal y ése es un delito grave que puede conllevar 20 años de prisión.

