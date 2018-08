Declaran culpable a Manafort de 8 cargos de fraude fiscal y bancario

Alexandria, Va.— Un jurado decidió que Paul Manafort, el ex presidente de la campaña de Trump, es culpable después de un juicio que duró tres semanas en relación con los cargos de fraude fiscal y bancario –lo cual es una importante victoria, aunque no completa, para el fiscal especial Robert Mueller, quien continúa investigando a los colaboradores del presidente.El jurado condenó a Manafort por ocho de los 18 cargos en su contra, aunque señaló que no se ha llegado a un consenso sobre los otros 10.El juez de Distrito T.S. Ellis declaró que se anuló el juicio respecto a los demás cargos.Manafort fue condenado por cinco acusaciones por haber presentado declaraciones fiscales falsas, una por no haberlo hecho en el formato requerido por el Servicio de Recaudación Tributaria, IRS por sus siglas en inglés, y dos cargos por fraude bancario.El veredicto, que fue anunciado este martes, ocurrió mientras el presidente Donald Trump ha aumentado su crítica contra la investigación de Mueller, ya que semanalmente ha arremetido contra la indagatoria.Cuando inició el juicio de Manafort, Trump hizo un llamado para que la investigación de Mueller fuera cerrada de inmediato.El veredicto de culpabilidad de Manafort podría fortalecer la mano de Mueller mientras sigue investigando una posible conspiración y consigue entrevistar al presidente, una exoneración podría dar lugar a un mayor esfuerzo de los conservadores para cerrar la oficina del fiscal especial.Los 18 cargos en el juicio de Manafort se centraron en sus finanzas personales, y tuvieron poco qué ver con el mandato que tiene el fiscal especial de probar la interferencia rusa en la elección del 2016 y si alguno de los colaboradores de Trump conspiró para lograrlo.Sin embargo, el juicio fue el primero en surgir de la investigación de Mueller, y como tal, representa una significativa prueba pública de su trabajo.El jurado deliberó durante cuatro días antes de anunciar su veredicto.Durante dos semanas de testimonio, más de dos docenas de testigos, incluyendo a su ex colaborador cercano Rick Gates, así como también a su ex contador y otros más especialistas en Contaduría, declararon en contra de Manafort.Manifestaron que ocultó millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero que no fueron reportadas al IRS, y posteriormente mintió a los bancos para obtener millones de dólares en créditos.Sus abogados argumentaron que Gates, y no Manafort, fue el verdadero criminal, señalando las mentiras, robo e infidelidad admitidos por Gates, quien se declaró culpable en febrero de mentirle al FBI y de conspirar contra Estados Unidos, aunque ha dicho que espera que le apliquen una menor sentencia en prisión por haber colaborado en contra de Manafort.Por su parte, la Fiscalía le comentó al jurado que la evidencia más convincente en el caso fueron las docenas de documentos, muchos de ellos correos electrónicos, que muestran que Manafort estaba enterado de los documentos falsos que entregó al IRS y a los bancos.Manafort, quien tiene 69 años, no llamó al estrado a ningún testigo, su abogado argumentó que la Fiscalía no había podido probar, más allá de una duda razonable, que pretendió defraudar al Gobierno o a los bancos. Los abogados de Manafort sugirieron en repetidas ocasiones que su cliente no tenía conocimiento de la ley.En ocasiones, durante el juicio hubo algunos argumentos candentes –no entre el Gobierno y los abogados de la defensa, sino entre Ellis y la Fiscalía. En repetidas ocasiones, el juez reprendió a los fiscales frente al jurado, aunque al final del juicio urgió al panel para que no consideraran cualquier opinión que pudiera haber expresado durante las deliberaciones.Manafort enfrentará un segundo juicio en septiembre en Washington, D.C., en relación con cargos que le fincaron por no haber registrado su cabildeo para el Gobierno de Ucrania, además de conspirar para comprar a los testigos de ese caso.Manafort ha estado en prisión desde junio como resultado de los cargos en su contra por sobornar a los testigos.Este martes por la mañana, el jurado envió una nota indicando que se encuentran divididos por lo menos en un cargo. En ese momento, Ellis dijo que podría estar abierto a aceptar un veredicto parcial posteriormente, pero no en este momento.Kevin Downing, el abogado de Manafort, argumentó que el jurado debería entregar un nuevo formato de veredicto que pudiera darles la opción de estar indecisos respecto a los cargos.“La tercera opción debería estar anexada a cada cargo”, comentó Downing, quien agregó que el jurado no “debería engañarse” al pensar que es inapropiado que no llegue a un acuerdo.El fiscal Greg Andres objetó esa sugerencia, diciendo que tal formato va en contra de la instrucción del juez para que el jurado siga deliberando.El juez estuvo de acuerdo y expresó que si el jurado no puede llegar a un consenso después que los regrese a seguir deliberando, entonces “les pedirá que le digan cuál es su postura”.