Demandan activistas a la Agencia Ambiental

La organización vecinal Familias Unidas del Chamizal presentó una demanda formal en conjunto con el Cabildo de la Ciudad de Sunland Park y Sierra Club en contra de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA).La demanda exige revaluar la calidad del aire en las urbes de El Paso y Sunland Park, ya que, de acuerdo con los peticionarios, existen irregularidades en los resultados.Los peticionarios afirman que la EPA violó la Ley de Aire Limpio al no incluir a El Paso en la lista de áreas sin cumplimiento para los niveles de ozono.El ozono se describe como un contaminante en el aire que es sumamente peligroso y que contribuye a graves problemas de salud en las personas, afectando principalmente a adultos mayores y niños.Según la EPA, Sunland Park presenta altos niveles de contaminación, mientras que la ciudad de El Paso se registra como ‘limpia’.La demanda cuestiona el resultado, siendo El Paso una urbe que cuenta con una población casi al quíntuple, con grandes autopistas e industrias, comercios y complejos habitacionales.Hilda Villegas, representante de Familias Unidas del Chamizal, comentó que la unión entre las autoridades de Sunland Park y su organización, piden que se vuelvan a evaluar los niveles del aire.“Es ilógico que El Paso cuente con un registro limpio en los niveles de la calidad del aire y la ciudad de Sunland Park no, está comprobado que el 25 por ciento de la contaminación de Sunland Park, proviene de El Paso”, declaró Villegas.Y es que la organización vecinal tiene varios años tratando de que las autoridades municipales pongan atención y solucionen el problema de contaminación que se vive en la zona del Chamizal.Son aproximadamente 6 mil personas que residen en el área. Problemas respiratorios, alergias e incluso enfermedades crónicas, son algunos de los casos que se han presentado en diversas familias debido a la contaminación ambiental, informa la organización.“Desde el tren, la recicladora, el puente internacional, los camiones de carga, los vehículos de la Interestatal 10 y ahora la próxima estación de autobuses del Distrito Escolar Independiente de El Paso con 300 autobuses escolares, es imposible”, expresó Villegas.Javier Perea, alcalde de Sunland Park, manifestó la irregularidad de las designaciones presentadas, ya que no es claro cómo su ciudad se considera insegura en la calidad del aire, mientras que El Paso se considera todo lo contrario, siendo que comparten el mismo aire.Representados por David Baake, abogado de Nuevo México, el grupo espera revertir la decisión de la EPA.Según Baake, los monitores de contaminación que operan desde la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) reportan niveles inseguros de smog en cada uno de ellos, los últimos tres años.Baake dijo que el plan, es ahora exigir a El Paso que adopte nuevas tecnologías para reducir las emisiones de contaminación y mejorar los resultados de salud para los residentes de El Paso.“Esto es el inicio”, comentó Villegas. “Nos han dicho que no existe un problema, esa ha sido la respuesta de la Ciudad y de EPISD, ahora queremos que sepan que, sí hay un problema, se interpuso la demanda y entonces se necesitan soluciones”, agregó.La demanda fue presentada ante las autoridades federales el pasado viernes, mientras que fue presentada en la reunión de Cabildo en Sunland Park el martes por la mañana. La organización de Familias Unidas del Chamizal continúa en campaña por la contaminación en su zona y por la apertura de la estación de autobuses de EPISD.“Estas son vidas, es la salud de nuestros niños, no son números, estamos hablando de nuestras familias y nuestras comunidades”, finalizó Villegas. [email protected]

