Pronto abrirá sus puertas el hermoso Hotel Paso del Norte que se encuentra en el Centro de la ciudad, que representa la hospitalidad en El Paso, proporcionando a los huéspedes un vistazo al pasado.El Hotel Paso del Norte desea que los paseños, huéspedes anteriores y visitantes sean parte del futuro de este negocio y celebren el pasado enviando fotos de eventos históricos, recepciones, fiestas y otros sucesos que ha habido en los 106 años de historia del hotel.Se seleccionarán las fotos que formarán parte de la celebración de su historia y servirán para escribir su futuro al convertirse en parte de la reciente y actualizada decoración del hotel.Las personas, cuyas fotos sean seleccionadas y exhibidas en el hotel ganarán una noche de estancia, después de la apertura que será a finales de este año.El envío puede hacerse en el sitio http://bit.ly/hotelpdnAl enviar la foto, usted certificará que es el único dueño de la misma y de cualquier derecho de autor contenido en ella, y que el Hotel Paso del Norte tiene el derecho de usarla y mostrarla de cualquier manera que sea necesario.El Hotel Paso del Norte será parte de la Colección de Autógrafos de Marriott, que celebra hoteles boutique.Parte de ese compromiso incluye el permitir que mantengan sus nombres, que son únicos.Greenwood es el dueño o maneja otros hoteles en la Colección de Autógrafos de Marriott, incluyendo a The Henry en Dearborn, Mich., y The Watermark en Baton Rouge, La.El edificio original del Hotel Paso del Norte fue diseñado por el arquitecto Henry C. Trost y construido por Zachary T. White. Cuando abrió sus puertas en 1912, la construcción costó aproximadamente 1 millón de dólares.El hotel fue agregado al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1979 y cuenta con un domo de vitrales de 25 pies de diámetro.Los huéspedes que se han alojado en el hotel incluyen al general John J. “Black Jack” Pershing de Estados Unidos, el general mexicano Álvaro Obregón Salido, la famosa aviadora Amelia Earhart y el entonces vicepresidente Richard Nixon.Actualmente está sometido a una amplia remodelación, ha pasado más de un siglo perfeccionando la hospitalidad para ser el lugar de reunión de personas que consideran al hotel una extensión de su casa y para las personas que van de paso.Cuando vuelva a retomar sus actividades al final de este año, como parte de la Colección de Autógrafos de Marriott, el Hotel Paso del Norte celebrará el hecho de que cuenta con mucha historia en la ciudad.Si desea más información visite el sitio HotelPDN.com

