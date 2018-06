Falla Facebook en intento por frenar anuncios políticos falsos

San Francisco – Regina Bateson acababa de terminar una búsqueda de huevos de Pascua con sus hijos el 1.° de abril cuando su celular comenzó a vibrar. Échale un vistazo a Facebook, le decían sus amigos y colegas mediante mensajes.Bateson, una demócrata que contenderá por un puesto en el Congreso en las primarias de California el martes, rápidamente abrió la red social. Ahí vio lo que parecía ser un artículo noticioso en el que se decía que intentaba acabar turbiamente con la campaña de una rival demócrata. Cuando Bateson dio clic al artículo, llegó a una página de Facebook de Sierra Nevada Revolution, un grupo progresivo local con el que había tenido problemas en el pasado.Descubrió que el artículo no era de noticias, sino un anuncio político pagado por Sierra Nevada Revolution. Aunque Facebook impuso nuevas reglas el 6 de abril con las que ordenó que los anuncios de campaña deben estar claramente etiquetados como tales y decir quién los patrocina, el de Sierra Nevada Revolution acerca de Bateson seguía dirigiéndose a electores locales a lo largo de ese mes sin ninguna de esas advertencias.“Fue un anuncio malintencionado de campaña perfectamente dirigido, pero los usuarios comunes no tenían idea de quién lo había escrito en verdad o cuáles eran sus motivos”, dijo Bateson, de 35 años, quien está contendiendo en el cuarto distrito del Congreso, un tramo montañoso de terreno entre Sequoia National Forest y Lake Tahoe. Dijo que estaba frustrada debido a la incapacidad de Facebook de etiquetar el supuesto artículo como un anuncio político.La experiencia de Bateson enfatiza las dificultades que está teniendo Facebook al intentar prevenir la manipulación de su sistema de anuncios durante las elecciones, sobre todo ahora que se acercan las elecciones intermedias en noviembre. Aunque la empresa ha implementado varias medidas para mejorar la transparencia de los anuncios políticos en su plataforma, algunos grupos e individuos parecen estar encontrando maneras de desacatar las nuevas restricciones, y Facebook no ha podido atraparlos.La situación plantea preguntas acerca de la existencia de otras grietas. Además de mejorar la transparencia de los anuncios políticos, Facebook ha anunciado que no permitirá la publicación de anuncios de campaña en Estados Unidos a menos de que se verifique al anunciante a través de un número de seguridad social, que se lleve un archivo público de todos los anuncios políticos para que puedan buscarse fácilmente y que se agregue una etiqueta de “anuncio pagado” para los anuncios de campaña con el fin de que los usuarios puedan obtener más información.Paul Smith, el administrador de la página de Facebook de Sierra Nevada Revolution dijo que, a pesar de los esfuerzos de Facebook, pudo publicar otros anuncios políticos, algunos sobre Bateson y otros sobre otros temas— sin etiquetarlos como tal. No especificó cuántos.Hay otra laguna potencial en las reglas de Facebook. Parece que una persona puede pasar por el proceso de verificación y después darle la cuenta a alguien más. Smith, por ejemplo, dijo que, aunque Facebook lo había autentificado como anunciante político, más tarde le otorgó el control de la cuenta de Sierra Nevada Revolution a otros. Eso implicó que otras personas pudieron haber usado su verificación de Facebook para publicar anuncios políticos sin que la red social supiera que no era él quien lo hacía.“No saben que somos cinco personas quienes la gestionamos, o el número que sea”, dijo Smith en una entrevista telefónica. “Tampoco es consistente. A veces, podemos hacer pasar un anuncio político a través de Facebook porque no lo denuncian”.Rob Leathern, el director de gestión de productos de Facebook, dijo que estaba “agradecido” de que The New York Times hubiera alertado a la empresa sobre los actos de Sierra Nevada Revolution. “Estamos indagando sobre el tema porque la situación se opone a nuestras políticas de compartir contraseñas o darle a alguien más el acceso a la cuenta de un usuario de Facebook”, dijo, y agregó: “Usamos señales como la autentificación de dos pasos para detectar y evitar este tipo de abuso, pero medidas como estas no frenan cada intento de burlar el sistema”.La contienda del cuarto distrito ha recibido atención nacional porque cuatro demócratas están compitiendo para remplazar al republicano Tom McClintock, un republicano que ha estado en el cargo durante cinco periodos. La principal rival de Bateson es Jessica Morse, quien antes trabajó para el Departamento de Estado y otras agencias gubernamentales. Ambas están realizando una campaña para obtener el puesto por primera vez. McClintock ha dicho que cree que su lugar está a salvo.Para competir, Bateson, quien creció en Roseville, California, pidió un permiso para ausentarse el año pasado de su empleo como profesora de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se mudó de Boston a su ciudad de origen, que está justo en las afueras de Sacramento, con su esposo, Vivek Krishnamurthy, un abogado, y sus tres hijos. Bateson está contendiendo con una plataforma que incluye la protección de la Ley de Cuidados de Salud Asequibles.Sierra Nevada Revolution, que enfrenta una queja de la Comisión Federal Electoral por no haberse registrado como organización política, tuvo un enfrentamiento con Bateson en marzo, cuando el grupo comenzó a patrocinar a Morse. Atacó a Bateson por haber cuestionado las acreditaciones de Morse este año.El grupo a menudo publicaba sus críticas de Bateson en Facebook. Smith dijo que tenía el control de la cuenta cuando publicó su primer anuncio de ataque contra ella, y agregó que gastó más de 3 mil dólares de su propio bolsillo para pagar ese anuncio y otros más.Ese primer anuncio, que Facebook no designó como político, llevaba el título “Perderá por todos los medios necesarios”. Acusó a Bateson de llevar a cabo una “campaña de tierra quemada” y de haber ayudado al candidato republicano al darles la espalda a sus colegas demócratas.Otro anuncio de Sierra Nevada Revolution, que se publicó en Facebook el 26 de mayo y mencionó a Bateson y otros temas, no decía quién lo pagó, como se requiere. Facebook dijo que había cometido un error y que el anuncio había sido eliminado y después se volvió a publicar con la etiqueta adecuada.En total, Sierra Nevada Revolution publicó 29 anuncios de Facebook en mayo con el objetivo de influir en los votos de la gente en las elecciones primarias de California, de acuerdo con el archivo de anuncios de Facebook.Bateson dijo que Facebook no había verificado su propia campaña como anunciante político y que ella había llenado todo el papeleo en semanas recientes. Su campaña estaba trabajando con una firma publicitaria externa que publica anuncios en Facebook.No obstante, se preocupaba de que fuera una medida insuficiente que llegó demasiado tarde, sobre todo porque otros ya habían logrado dejar una marca a través de anuncios políticos de Facebook que no estaban etiquetados correctamente.“La gente ya está votando por correo en las elecciones primarias, y vemos serios problemas con su sistema”, dijo Bateson acerca de la red social. “Observamos que alguien de aquí con conocimiento local de nuestra elección puede usar Facebook para influir en las personas”.