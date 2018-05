Exigen indagar caso de agente que mató a indocumentada guatemalteca

La semana pasada, conmocionó a la opinión pública en Estados Unidos la noticia de que un agente migratorio le disparó en la cabeza a una inmigrante guatemalteca, de 19 años, quien perdió la vida.El incidente en el que falleció Patricia Gómez González ocurrió a medio día del miércoles en Río Bravo, cerca de Laredo, Texas. Sin embargo, el hecho no deja de conmocionar a comunidades locales y sobre todo a organizaciones en pro de la defensa de migrantes.La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), repudió la noticia y describió como inaceptable el uso de la violencia y la fuerza letal en contra de la comunidad inmigrante, quienes en su mayoría cruzan la frontera desarmados.“Tiene que quedar claro que las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley en la frontera cuentan con los más altos estándares de vigilancia y ética, y si un agente falla, esa falla refleja lo mal que está toda la agencia”, declaró Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.Las autoridades federales manifestaron que el agente en cuestión activó su arma de fuego, debido a que éste había sido atacado por un grupo de indocumentados.García señaló que tanto como el FBI y como el Departamento de Seguridad Nacional, (DHS), deben llevar a cabo una investigación exhaustiva, justa y transparente de este incidente.“Se debe de determinar si se han violado los derechos civiles o humanos y garantizar que el gobierno rinda cuentas a los inmigrantes y a las comunidades fronterizas”, expresó García.Asimismo el Centro de Derechos Fronterizos de la ACLU en El Paso, exigió una pronta y concisa investigación del caso.“Si bien aún no tenemos todos los datos, la historia de violencia de la Patrulla Fronteriza contra los inmigrantes requiere que se analicen de cerca todos los incidentes”, dijo Astrid Domínguez, directora de la organización.“Exigimos que la Patrulla Fronteriza amplíe el uso de cámaras corporales para incluir a todos y cada uno de sus agentes en el campo”, agregó.Los agentes de la Patrulla Fronteriza han participado en casi 100 ‘encuentros fatales’ desde el 2003 y han pagado aproximadamente 60 millones de dólares en acuerdos legales en casos de muerte por negligencia, según un análisis reciente realizado por el periódico británico The Guardian.Además, la Patrulla Fronteriza está actualmente probando cámaras corporales en nueve de sus oficinas; sin embargo, el sector de Laredo no se encuentra entre las regiones en donde se realizan las pruebas.Y es que las autoridades se remitieron solamente a comentar que el agente, -el cual no se ha identificado aún-, respondió a un informe de ‘actividad ilegal’ en una alcantarilla ubicada en Centeno Lane, en Río Bravo, Texas, una población fronteriza localizada a unas 7 millas al sur de Laredo.En ese lugar, el agente en solitario, -según oficiales-, encontró un grupo de inmigrantes ilegales que, al tratar de arrestarlos, reaccionaron atacándolo con objetos ‘contundentes’.El federal disparó al menos una bala, la cual hirió de forma mortal a Claudia Patricia Gómez González. El resto del grupo huyó de la escena. Tres personas inmigrantes relacionadas con el incidente fueron detenidas posteriormente por la Patrulla Fronteriza.El hecho coincidió con una ceremonia que la Patrulla Fronteriza realiza año con año en El Paso para conmemorar a aquellos agentes que perdieron la vida durante servicio laboral.De acuerdo con Patrulla Fronteriza, un total de 127 agentes han fallecido a lo largo de la historia de la agencia federal, uno de los más recientes, fue el del agente Rogelio Martínez, paseño con base en Van Horn, Texas.“Todas las vidas son valiosas, no hacemos diferencias. La frontera debe de estar libre de violencia y de muerte, tanto de agentes como de inmigrantes”, expresó García.Datos de la Red Fronteriza informan que desde 1992 un estimado de 10 mil inmigrantes han perdido la vida tratando de cruzar la frontera. En promedio 500 muertes al año desde entonces.

