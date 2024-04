Enfrenta cargos por asesinato de 'pollero' en 2022

El Paso.- Un hombre de 20 años ahora enfrenta un cargo por asesinato en conexión con un tiroteo fatal que ocurrió afuera de un bar unos días después de Navidad en 2022 en el que murió un sospechoso de tráfico humano, de los llamados “polleros”, según revelan documentos judiciales.

Brandon Alexis G. está acusado de asesinato en la muerte de Alonso Llamas Chávez, de 35 años.

Chávez recibió un disparo fatal afuera del Bar 11/11 en el 1441 de Zaragoza el 28 de diciembre de 2022. Fue ingresado en la Cárcel del Condado de El Paso con una fianza de 150 mil dólares el sábado 27 de abril.

Según el affidavit, la víctima había estado bebiendo con amigos en el bar, y cuando salieron en grupo, fue baleado por alguien con un rifle en el estacionamiento.

El reporte aclara que Brandon Alexis G. no es el tirador. Sin embargo, los documentos alegan que está involucrado en una organización criminal dedicada al tráfico de personas y que recibió órdenes de recoger a los presuntos tiradores en Juárez.

Los presuntos tiradores no fueron identificados por nombre en los documentos judiciales. La foto de la ficha policial no está disponible, ya que el caso se encuentra en investigación. No se han realizado otros arrestos en este momento.