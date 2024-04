Reconoce EPCC a empleada con 50 años de servicio

Mary Yanez celebra 50 años de servicio, liderazgo y diversión en El Paso Community College (EPCC).

La paseña ha trabajado en una variedad de funciones en la institución, pero es mejor conocida por sus más de 30 años dirigiendo el Senior Adult Program y el programa de EPCC-TV “Mature Living”.

“EPCC me ha enseñado a no rendirme nunca, que siempre hay algo más por lo que luchar, y a ser lo mejor que puedas en lo que elijas hacer. Creo en el poder de uno, así que sé ese uno para empezar algo bueno para tu familia y para tu comunidad. Yo me gradué a los 50 años y obtuve un máster a los 56. Nunca es tarde para empezar. Nunca es demasiado tarde para empezar y terminar. Sólo tienes que ir por ello”, dijo al reflexionar sobre su permanencia en EPCC y el impacto que ha tenido en ella.

Yanez comenzó su paso en EPCC en los primeros tiempos de la institución educativa, antes incluso de que se construyera alguno de los campus.

En su lugar, las aulas y oficinas se encontraban en barracones reconvertidos del Ejército en Logan Heights, en Fort Bliss, cuando Yanez fue contratada en septiembre de 1973 para ser supervisora de Duplicating Center Supervisor.

En ese puesto, recuerda que se diseñó el logotipo original del colegio. Ella lo imprimió, así como la primera versión en color del cartel del Spring Arts Festival. Yanez también recuerda haber trabajado con otros administradores jóvenes y entusiastas mientras participaba en Charrettes de planificación para diseñar y construir los campus universitarios.

A paso firme

Yanez continuó progresando en diferentes puestos en los servicios de impresión de EPCC, llegando a convertirse en la directora de toda la Imprenta, antes de pasar al Senior Adult Program en 1989. El Senior Adult Program ofrece oportunidades educativas y culturales, así como servicios de apoyo para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de nuestra diversa comunidad.

El programa ayuda a los mayores de 55 años con clases de enriquecimiento personal o les prepara para el empleo si están considerando reincorporarse a la vida laboral. También sigue sirviendo a nuestra población de mayores contribuyendo a su bienestar y calidad de vida mediante clases en línea sin créditos.

“A través de su liderazgo del Senior Adult Program de EPCC, Mary Yanez se estableció como una campeona para la población de adultos mayores de El Paso. Su trabajo con el programa de televisión ‘Mature Living’ se ha dedicado a garantizar que los adultos mayores estén informados, activos y comprometidos con la comunidad”, dijo Blayne Primozich, vicepresidente asociado para Fuerza de Trabajo y Educación Continua.

‘Mature Living’

En 1991, Danny Mata, director de la emisora EPCC-TV, le propuso coproducir y presentar “Mature Living”, un nuevo programa para la institución. Yanez aceptó la oferta y, más de 30 años después, el programa sigue en antena y acaba de grabar su episodio número 1500. El programa se centra en la promoción de temas y eventos dirigidos a las personas mayores.

A lo largo de los años, el programa ha contado con muchos invitados notables, entre ellos personalidades de la televisión como Lupe Ontiveros, que interpretó a Yolanda Saldívar en Selena, y la cantante y actriz mexicana Lucha Villa.

Yanez es una apasionada defensora de los adultos mayores y le encanta destacar las contribuciones que hacen a nuestra comunidad presentándolos como invitados en su programa.

“El legado que hemos construido continuará gracias a las personas que han atravesado estas puertas y se han sentado en estos sofás. Han compartido historias hermosas y conmovedoras y siempre lo tendré en mi memoria. La experiencia de trabajar con la comunidad y tener la oportunidad de servir a mi comunidad a través de mi trabajo”, dijo Yanez al considerar el impacto de “Mature Living” en un episodio que se grabó en su 25 aniversario.

“Mi vida mejoró enormemente cuando pienso en las muchas personas que he conocido, mis colegas aquí, mis estudiantes, la facultad y los miles en la comunidad cuyo camino hemos cruzado. Esta institución educativa me ha dado la oportunidad de servir a los demás a través de la educación, estar orgulloso de ser un graduado de EPCC y si Dios quiere seguir siendo de servicio después de 50 años”.

newsroom@diariousa.com