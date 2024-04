Protestas en campus, punto crítico para la educación superior

San Diego— En este momento, imagino que muchos estadounidenses que siguen las noticias se preguntan lo mismo que yo: ¿De qué sirve una educación universitaria costosa si la persona joven que la recibe carece de amabilidad, compasión y sentido común?

A medida que uno envejece, se da cuenta de que esas son las cosas que realmente importan en la vida. Un día, cuando ya no estés, es probable que la gente no hable sobre a qué universidad asististe. Pero seguramente mencionarán el efecto que tuviste en los demás, ya sea bueno o malo.

Más colegios y universidades en este país deberían ofrecer cursos sobre habilidades para la vida, e incluso incluir algún tipo de capacitación sobre la forma adecuada de tratar a los demás seres humanos. La Regla de Oro ha sido olvidada. La gente exige ser escuchada, incluso mientras intentan silenciar a otros.

En más de una docena de campus universitarios en todo el país, incluidos la Universidad de Yale, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Ohio, las protestas por la guerra en el Medio Oriente y el apoyo de Estados Unidos a Israel están dividiendo a los estudiantes y desconcertando a los administradores.

Todo comenzó en la Universidad de Columbia. Este instituto perteneciente a la Ivy League, el grupo de las instituciones más prestigiosas de Estado Unidos, ubicada en el Norte de Manhattan, se ha convertido en el epicentro de las protestas en los campus. El 18 de abril, más de 100 manifestantes pro-Palestinos que exigían que la universidad desinvirtiera en empresas que hacen negocios con Israel se negaron a desalojar un campamento que habían establecido. Después de recibir advertencias repetidas, fueron arrestados por allanamiento, lo que provocó una protesta aún más grande y vocal. En cuestión de días, estallaron manifestaciones en otras escuelas en ambas costas, y en varias universidades y colegios intermedios.

Para el año académico 2023-2024, el costo de matrícula y tarifas en la Universidad de Columbia fue de 32 mil 670 dólares por semestre, según el sitio web de la escuela.

Eso es mucho dinero para desembolsar por lo que será hasta el final de las clases del año: el 29 de abril, una educación híbrida en línea que ofrecerá conferencias virtuales como sustituto de clases presenciales.

La decisión de adoptar un modelo híbrido, tomada por la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, no es liderazgo. Más bien, es capitulación, en múltiples frentes.

No es sólo que Shafik haya cedido ante la amenaza de violencia si los estudiantes permanecieran en el campus, continuando enfrentándose unos a otros. Es profundamente perturbador ver videos de manifestantes pro-Palestinos rodeando a estudiantes judíos, llamándolos “sionistas” y luego procediendo a acosarlos, burlarse y amenazarlos. La presidenta debería estar utilizando su poder, incluida la capacidad para movilizar la fuerza policial del campus, o pedir más ayuda al Departamento de Policía de Nueva York, para proteger a los estudiantes judíos y no simplemente enviarlos a casa.

Shafik también está cediendo ante lo que los psicólogos sociales como Jonathan Haidt –profesor en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y autor del nuevo libro “La Generación Ansiosa– advierten son signos de enfermedades mentales y tendencias solitarias perturbadoras entre muchos jóvenes de hoy. Parte de la razón, señala Haidt, es la prevalencia de teléfonos inteligentes y redes sociales, que limitan la interacción cara a cara. Al recurrir a la educación en línea, Shafik está reconociendo que algunos de los estudiantes de Columbia necesitan un descanso porque no pueden llevarse bien con los demás.

El mundo entero está observando con preocupación lo que está sucediendo en la intersección de la calle 116 y Broadway. Y se preguntan si los niños están bien.

Eso incluye a los miembros del Congreso. El representante Ritchie Torres, demócrata de Nueva York, calificó la decisión de Shafik de cancelar las clases presenciales como “una admisión de fracaso”. Torres también comentó que la presidenta de la universidad había “elegido entregar el control de Columbia a un grupo antisemita”.

El demócrata no se contuvo.

“Si no puedes garantizar la seguridad de tus estudiantes, entonces no tienes negocio sirviendo como presidente de ninguna universidad, y mucho menos como la alma mater de Alexander Hamilton”, declaró Torres en un comunicado. “Lo que necesita la Universidad de Columbia no es un apaciguador del antisemitismo, sino un líder que luche con claridad moral en su contra”.

Finalmente, Torres instó a Shafik a liderar o a renunciar.

“Que la Universidad de Columbia haya fallado tan profundamente a sus estudiantes judíos es una mancha indeleble en el alma de la institución”, dijo. “Si la presidenta de la Universidad de Columbia no puede liderar con claridad moral, entonces debería ceder su lugar a un verdadero líder que pueda y lo hará”.

Bravo por Torres. Este es un momento de crisis para la educación superior en Estados Unidos. Es hora de que nuestros funcionarios electos hablen claramente y nos digan lo que llevan en el corazón. El congresista de Nueva York estuvo a la altura del desafío. Y al hacerlo, Torres está ofreciendo a los estudiantes, y al resto de nosotros, una lección tan valiosa como cualquier cosa que enseñen en la Ivy League.