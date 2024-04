Atacan la ‘economía de Biden’ para atraer votantes hispanos

Washington– La Iniciativa Libre, parte de la red política creada por los multimillonarios industrialistas hermanos Koch, revelaría ayer lunes un esfuerzo de compromiso electoral de siete cifras y una campaña publicitaria dirigida a miembros del Congreso que han apoyado lo que llama las “políticas económicas punitivas” del presidente Joe Biden.

La campaña, una de las más amplias emprendidas por el grupo, incluirá anuncios digitales, eventos públicos en tiendas de comestibles y restaurantes hispanos y un nuevo sitio web en español que critica las “Bidenomics”, un término que los conservadores han adoptado para atacar las políticas económicas de Biden.

A pesar de una serie de datos económicos positivos, incluido un fuerte crecimiento del empleo y un bajo desempleo récord, la economía ha sido una debilidad persistente para Biden y los demócratas, especialmente entre los votantes afroamericanos y latinos.

Los líderes de Libre, que ofrecieron a The New York Times un vistazo temprano a los planes, dijeron que se estaban centrando en atraer a los latinos en lo que creen que es un tema ganador para los republicanos en un momento en que su partido está buscando aumentar su atractivo entre los votantes hispanos.

“Bidenomics está devastando los ahorros de las familias latinas, su calidad de vida y su capacidad para planificar el futuro”, dijo José Mallea, CEO de Libre, en un comunicado. “Para revertir esta tendencia, es fundamental que las familias latinas aprendan lo que el gasto excesivo y la sobrerregulación están haciendo a la economía de nuestro país, y a la prosperidad”.

Libre, que se describe a sí misma como una organización de centro-derecha, es una rama hermana del super-Comité de Acción Política de la red Koch, Americans for Prosperity Action, que gastó decenas de millones de dólares tratando de elevar a Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, sobre el ex presidente Donald Trump en las primarias republicanas.

Pero Libre, que tiene su propio proceso de respaldo, no intervino en la contienda y hasta ahora no tiene planes de movilizar a los votantes en apoyo de Trump. Americans for Prosperity Action no ha intervenido en las elecciones presidenciales de 2024 desde que Haley abandonó la carrera.

Los líderes de Libre dijeron que el objetivo de su última campaña era responsabilizar a los legisladores por apoyar las políticas de Biden que el grupo cree que han contribuido a la alta inflación y al aumento de los costos de alimentos, servicios públicos y otros gastos de subsistencia.

Está apuntando a más de 20 demócratas del Congreso en más de una docena de estados, incluidos los campos de batalla presidenciales clave como Michigan, Nevada y Pennsylvania. El grupo lanzó un esfuerzo similar con un mensaje anti-“Bidenomics” el año pasado, pero los organizadores dijeron que esta campaña sería mucho más amplia en alcance.

Se proyecta que los latinos sumarán unos 36.2 millones de votantes elegibles, o casi el 15 por ciento del electorado estadounidense, según el último análisis del Pew Research Center. La demografía será crucial en estados como Nevada y Arizona, donde representan aproximadamente 1 de cada 4 votantes elegibles, y se espera que los votantes hispanos también jueguen un papel decisivo en la batalla por el control de la Cámara.

Aunque los votantes latinos en general todavía se inclinan hacia el Partido Demócrata, Trump mejoró su desempeño con ese segmento de votantes en 2020, y en algunas áreas como el Sur de Florida y el Sur de Texas logró avances significativos.

Pero algunos republicanos han dicho a The Associated Press que aún no han visto a Trump cumplir con sus ambiciosos planes de cortejar al bloque electoral en este ciclo. Biden, por otro lado, ha intensificado sus esfuerzos, y ha estado buscando afinar su propio mensaje económico después de que un intento anterior de recuperar el término “Bidenomics” en gran medida no tuvo éxito.

En una gira reciente por Nevada y Arizona, el presidente ha defendido las inversiones históricas en pequeñas empresas latinas e instituciones que sirven a hispanos, junto con las políticas de la administración Biden que, según él, han reducido la pobreza infantil hispana a mínimos históricos, han reducido los costos de las recetas médicas y la atención médica y han abordado la violencia armada.

Dos grupos de votantes latinos, Somos Votantes y Somos PAC, también han venido en ayuda de Biden con inversiones históricas comparables a las de Libre. Las organizaciones liberales han asignado $33 millones para movilizar a los votantes hispanos por Biden y otras carreras demócratas clave en varios estados de batalla. Somos Votantes planea destinar $24 millones para expandir programas de educación electoral no partidistas.

La campaña de Libre, titulada “BideNOmics”, está apuntando a demócratas del Senado en Montana, Nevada, Ohio y Wisconsin. Se enfocará en miembros de la Cámara en disputas candentes en todo el país.

En California, donde demócratas y republicanos están en una lucha por el control de escaños en las partes Central y Sur del estado, el grupo apunta a los representantes Josh Harder y Mike Levin. En Nuevo México, su lista incluye al representante Gabriel Vásquez, y en Colorado, a la representante Yadira Caraveo, ambos aseguraron sus escaños en el ciclo pasado después de derrotar a sus oponentes republicanos por menos de 1 punto porcentual.

Un adelanto de uno de los cuatro anuncios digitales esperados para emitirse en redes sociales, televisión y servicios de transmisión de audio presenta a una latina que culpa a las políticas del presidente por el declive del ‘sueño americano’.

“Venir a Estados Unidos significaba una oportunidad para trazar tu propio futuro”, dijo. “Pero ahora, las familias latinas en todo el país se ven obligadas a tomar decisiones difíciles debido a los precios desorbitados, y Bidenomics nos está robando nuestra oportunidad en el ‘sueño americano’”.

El sitio web en español –NoBidenomics.com– critica las políticas de la administración Biden que dice que han contribuido a la inflación, una deuda nacional alta y un costo de vida caro. Los eventos comunitarios de la campaña, que comenzaron la semana pasada, se llevarán a cabo en gran parte en supermercados hispanos, donde los participantes distribuirán tarjetas de regalo para alimentos.