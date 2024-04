¿Puede Biden revivir la fortuna de los trabajadores estadounidenses?

Nueva York— La semana pasada, los empleados de una planta de Volkswagen en Chattanooga, Tennessee, votaron por casi 3 a 1 a favor de unirse al Sindicato de Trabajadores Automotores Unidos (UAW). En términos numéricos, esto no fue gran cosa: sólo involucró a unos pocos miles de trabajadores en una economía que emplea a casi 160 millones de personas. Pero fue una importante victoria simbólica para un movimiento laboral que incluso en su apogeo nunca logró grandes avances en el Sur.

Y no es ridículo imaginar que los historiadores algún día mirarán hacia atrás en el voto de Chattanooga como un hito en el camino de regreso a la sociedad más o menos de clase media que solía ser América.

Por supuesto, nunca fuimos verdaderamente igualitarios. Incluso durante la era de la prosperidad ampliamente compartida que siguió a la Segunda Guerra Mundial, muchos estadounidenses, especialmente personas pertenecientes a minorías, eran pobres, y unos pocos eran muy ricos. Pero en términos de ingresos y riqueza, éramos una nación mucho menos desigual que ahora. Puedes cuantificar esta tendencia usando medidas estadísticas como el coeficiente de Gini o la relación entre los ingresos más altos y más bajos. Como alguien que creció en esa era, también puedo atestiguar que Estados Unidos solía –sentirse– como un lugar donde la mayoría de las personas vivían en un universo material más o menos similar. Definitivamente no se siente así ahora.

La cosa es que esa sociedad relativamente igualitaria no evolucionó gradualmente. Como mostraron Claudia Goldin —quien recibió el Premio Nobel de Economía el año pasado— y Robert Margo en un famoso documento de 1992 titulado “La Gran Compresión”, la estructura salarial relativamente igualitaria de la era de posguerra surgió bastante repentinamente en la década de 1940. Los controles de salarios y precios en tiempos de guerra fueron una fuerza niveladora, pero la nueva igualdad persistió durante décadas después de que se levantaron esos controles.

Y la explicación más probable para el movimiento repentino pero persistente hacia la igualdad relativa fue algo más que fue repentino pero persistente: el ascenso de los sindicatos, que a fines de la década de 1940 representaban a más del 30% de los trabajadores estadounidenses y permanecieron poderosos hasta la década de 1980. Los sindicatos fuertes fueron una fuerza para la igualdad porque contrarrestaban tanto el poder de mercado de las grandes empresas como el poder político del dinero. Y el declive de los sindicatos, que aún representaban alrededor de una cuarta parte de los trabajadores en 1980 pero luego cayeron en picada, probablemente fue un factor importante en el surgimiento de la nueva Edad de Oro en la que vivimos ahora.

¿Por qué disminuyeron los sindicatos? Es tentador asumir que su disminución era inevitable frente a la competencia global y la disminución de la participación de la manufactura, su bastión tradicional, en el empleo. Pero otras economías avanzadas todavía están fuertemente sindicalizadas; en Dinamarca y Suecia, por ejemplo, aproximadamente dos tercios de los trabajadores son miembros de sindicatos.

Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? La explicación más plausible es que a partir de la década de 1970, los empleadores se volvieron muy agresivos en la lucha contra los esfuerzos de sindicalización y estuvieron facultados para hacerlo por un clima político, especialmente después de las elecciones de 1980 de Ronald Reagan, en el que los republicanos eran hostiles hacia la mano de obra organizada, mientras que los demócratas estaban, en el mejor de los casos, débilmente a favor.

Algunos sindicatos existentes –el más famoso, los controladores de tráfico aéreo– fueron desmantelados. Más importante aún, la sindicalización no se extendió a medida que Estados Unidos se convirtió cada vez más en una economía de servicios. No había y no hay una razón económica fundamental por la cual los gigantes empleadores como Walmart o Amazon no podrían estar en su mayoría sindicalizados. Pero se convirtieron en gigantes en una época en la que los empleadores estaban efectivamente libres de sacar todos los frenos para bloquear y, en algunos casos, perseguir a los organizadores sindicales.

Lo que nos lleva al momento actual, que puede ser un punto de inflexión.

En este instante, hay dos fuerzas que refuerzan la posición de negociación de los trabajadores. Una es un mercado laboral ajustado: acabamos de experimentar el período más largo de desempleo por debajo del 4% desde la década de 1960. Este mercado laboral ajustado es probablemente la razón principal por la que hemos visto una “compresión inesperada” de los salarios en los últimos años, con las ganancias aumentando mucho más rápido en la parte inferior que en la parte superior.

La otra es un cambio en el clima político. El presidente Joe Biden, quien se unió a una línea de piquete de la UAW en Michigan en septiembre pasado, es posiblemente el presidente más prolaboral desde Harry Truman. Esto implica más que gestos. El martes, por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio emitió una prohibición de la mayoría de las cláusulas de no competencia, que impiden que los empleados de una empresa tomen empleos con compañías rivales; tales cláusulas cubren, aproximadamente, un asombroso 30 millones de trabajadores y han sido una fuerza importante que reduce la competencia en el mercado laboral.

Hay una razón, entonces, por la que Biden ha estado recibiendo respaldos tempranos y entusiastas de importantes sindicatos, incluida la UAW en enero y, esta semana, los Sindicatos de Construcción, que representan a unos 3 millones de trabajadores en Estados Unidos y Canadá.

Pero ¿realmente ha dado un giro la mano de obra estadounidense? Desafortunadamente, es fácil ver cómo el progreso reciente podría revertirse. Por un lado, es posible que ese mercado laboral ajustado no persista. La economía de Biden ha desechado todas esas seguras predicciones de recesión, pero eso no siempre será así.

Y Biden podría, por supuesto, perder en noviembre –y aunque Donald Trump se retrata a sí mismo como un populista, su historial muestra que es antisindical.

Entonces, no sabremos por un tiempo si las cosas realmente están mejorando para los trabajadores estadounidenses.