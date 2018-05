Buscan a adolescente desaparecido en Las Cruces

Familiares de Oscar Rodríguez, de 13 años, se encuentran desesperados ya que desde el pasado fin de semana no han tenido noticias de él, pero creen pudiera estar en El Paso.Rodríguez fue visto por última vez el 12 de mayo, antes de que saliera de su casa ubicada en la cuadra 2200 de la calle Martin Luther King.El adolescente es descrito por las autoridades como un joven cabello y ojos color café, una estatura aproximada los 5 pies y 6 pulgadas (1.67 metros) y un peso de alrededor de 100 libras (45 kilogramos).De acuerdo con Danny Trujillo, vocero de La Policía de Las Cruces (LCPD), el día que desapareció Rodríguez vestía una sudadera gris, pantalón de mezclilla roto y uno tenis blanco con negro de la marca Nike Air Jordán.LCPD pide la colaboración de la comunidad para localizar a Rodríguez, por lo que si usted conoce su ubicación puede llamar a las autoridades al (575) 526-0795.Por otro lado, la Policía de El Paso (EPPD) continúa buscando a un hombre de 59 años, que padece de sus facultades mentales y desapareció a principio de mes.Gavino Ted Romero, fue visto por última vez la mañana del 7 de mayo, cuando el hombre salió de su casa, ubicada en la cuadra 11600 de la calle Mocha Dune a donde ya no regresó.Luego de tres días de no saber nada de Romero, sus familiares acudieron con la Policía para levantar un reporte de desaparición e indicaron a las autoridades que el hombre sufre de demencia.De acuerdo con Darrel Petry, vocero de EPPD, al momento de su desaparición el hombre vestía una camiseta roja con letras blancas, pantalón gris obscuro y tenis negros.EPPD solicita la ayuda de la comunidad para localizar a Romero, por lo que si usted tiene información sobre su paradero puede llamar a las autoridades al (915) 832-4400.

