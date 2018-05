Desata el calor alerta migratoria

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), al igual que la Patrulla Fronteriza, mandaron una alerta a lo largo de la frontera Suroeste acerca del peligro de aventurarse en el cruce ilegal, esto después del aumento en las temperaturas.Datos de la Border Patrol Sector El Paso, señalan que se ha rescatado a un total de 10 personas bajo su jurisdicción –que incluye el estado de Nuevo México– desde que empezó el año fiscal 2018 a la fecha.De esas 10 personas, cinco se encontraban en medio del desierto expuestas al calor, tres en aguas turbulentas y las otras dos, dentro de vehículos en zonas remotas.El exhorto es claro: la travesía podría terminar con la pérdida de la vida.“Hoy en día, cualquier cosa cambia el flujo del cruce, desde la economía, política, organizaciones; todo cambia, es muy difícil establecerlo, pero sí es importante que se informe que estaremos resguardando la frontera”, dijo Ramiro Cordero, vocero de la Border Patrol.Manifestó que existen muchos peligros durante el camino desértico, desde toparse con un animal venenoso, como una víbora, picaduras de insectos peligrosos, hasta caer en canales turbulentos.Archivos periodísticos informan que para el lunes 24 de julio, dos hombres migrantes murieron después de ser hospitalizados y otros 20 fueron internados en hospitales en estado crítico, todo esto, en la temporada de verano del año anterior.Este verano, es eso precisamente lo que las autoridades fronterizas buscan evitar: muertes humanas debido a la falta de concientización al momento de aventurarse en el cruce ilegal de la frontera en el río o en medio del desierto.Cordero comentó que no se establecen períodos de tiempo en donde se anticipe el mayor o menor flujo de inmigrantes en zonas de peligro.“El sueño dorado no siempre acaba siendo dorado, acaba muchas de las veces adentro de un ataúd. No vale la pena exponer la vida por cruzar ilegalmente a los Estados Unidos”, comentó Cordero.Autoridades federales informan que es físicamente imposible para una persona llevar suficiente agua para sobrevivir varios días caminando por el desierto, a esto se le suma la falta de infraestructura en áreas lejanas, lo cual imposibilita la facilidad de encontrar ayuda en caso de emergencia.El Sector El Paso, cuenta con dos torres de ayuda de la Patrulla Fronteriza ubicadas en el desierto cerca de los poblados de Lordsburg y Deming, en Nuevo México. Por medio de estas torres, las personas se pueden comunicar con autoridades para pedir auxilio.Cordero informó que a nivel nacional, la Patrulla Fronteriza cuenta con un total de 241 agentes activos dentro del programa BORSTAR, mismo que se dedica de forma exclusiva a la ‘búsqueda y rescate’ de personas a lo largo de la frontera.De los cuales, 17 paramédicos rescatistas radican en la región de El Paso y otros 113 son designados bajo el Equipo Técnico de Emergencia o (EMT), de acuerdo con el vocero.“Los paramédicos y rescatistas de BORSTAR se encuentran esparcidos por toda la región, auxilian a inmigrantes, a personas que se accidentan en zonas remotas e incluso a oficiales”, comentó.Durante la semana pasada, la Patrulla Fronteriza rescató a 46 personas perdidas en el desierto de Tucson, Arizona, elevando el número a 52 en lo que va de este mes, según el reporte de autoridades.Al menos siete de ellas requirieron la activación de balizas o faros de notificación remota de rescate. El sector de Tucson mantiene 34 de estas señales de rescate que, cuando se activan, inician una respuesta inmediata de los agentes de la Patrulla Fronteriza más cercanos.Tucson emplea a más de 275 técnicos de emergencias médicas y más de 20 paramédicos, sin embargo, las autoridades advierten que no hay garantía de que se encuentre a alguien a tiempo para evitar la pérdida de vidas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.