Detienen en Las Cruces a ofensor sexual requerido en California

Las Cruces— Un ofensor sexual fugitivo, originario de California y que se escondía en esta región, fue detenido en Las Cruces.Elementos de U.S. Marshals en colaboración con Investigaciones de Seguridad Nacional localizaron y arrestaron a Kenneth Earl Hooks, de 35 años, que era buscado por cargos relacionados con explotación sexual de menores.El lunes se logró el arresto de Hooks en un departamento de la cuadra 1300 de Espina Road, en Las Cruces. El fugitivo había huido de California tras la detención en aquel estado de su novia –Sarah Morris, de 28 años– por cargos relacionados.El 26 de abril, la Fuerza de Tarea de Fugitivos de la Estrella Solitaria (LSFTF) de los U.S. Marshals recibió información de que Hooks podría estar en el área de El Paso. Investigaciones posteriores revelaron que Hooks frecuentaba refugios locales para personas sin hogar y buscaba activamente fondos para viajar fuera del área.Hooks tiene una propensión a atacar a completos desconocidos en áreas públicas como baños públicos y vestidores. También utiliza recursos locales de refugio para personas sin hogar y también puede estar en o alrededor de paradas de camiones, terminales de autobuses o estaciones de servicio.A Hooks, quien enfrenta cargos por abuso sexual en su estado natal de Alabama, se le detuvo en la Cárcel del Condado de Doña Ana, donde espera ser extraditado a California.Un agresor sexual que era buscado desde hace casi tres años por la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO), finalmente fue capturado, informaron hoy las autoridades.Larry Agers Blye, escapó el 11 de diciembre de 2015 del Centro de Transición, ubicado en el 1650 Horizon, luego de quitarse el monitor de tobillo.Blye era buscado por violar su libertad condicional y por no registrarse como agresor sexual. Previamente el hombre había sido arrestado por posesión e intento de distribución de pornografía infantil.De acuerdo con Leslie Antúnez, vocera de EPCSO, Blye fue detenido el pasado 7 de mayo por la Policía de Uvalde, una ciudad al sur de Texas a unas siete horas de El Paso.El hombre fue recluido en la cárcel del Condado de Uvalde, en espera de ser extraditado a esta frontera.Un hombre fue sentenciado ayer por un jurado paseño a 50 años de cárcel por la muerte de Luis Francisco Delgado hace casi tres años.Edger Cárdenas, de 27 años, enfrentaba un cargo por homicidio en relación a la muerte de Delgado el 31 de octubre de 2015.Los hechos ocurrieron cuando Delgado y Cárdenas se enfrascaron en una discusión, mientras estaban en una fiesta de Halloween, en la cuadra 100 de la calle Dixie, en Canutillo.Durante la pelea, Cárdenas sacó una navaja y apuñaló en repetidas ocasiones a Delgado, de 19 años, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió momentos después a consecuencia de sus heridas.Además de su condena en prisión, Cárdenas deberá de pagar una multa de 10 mil dólares. (Con información de Staff/El Diario de El Paso)

