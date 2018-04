Mientras que Santa Teresa recibió a 61 elementos de la Guardia Nacional con el aval de la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, en Ciudad Juárez aumentó el número de repatriados que piden ayuda al Municipio para poder sobrevivir y viajar a sus lugares de origen.“La indicación es que las tropas no pueden hablar ni interactuar con nadie, es sólo un apoyo del cual la Patrulla Fronteriza podrá prescindir para la vigilancia a lo largo de la frontera”, comentó Martínez.En Juárez, las cifras del Municipio indican que en enero se atendió a 136 deportados, en febrero llegaron 200, en marzo fueron 374 y en abril, hasta el 25, iban 471.Con el aval de la gobernadora republicana Susana Martínez, el despliegue de la Guardia Nacional en esta zona de Nuevo México ya es una realidad.Ayer la mandataria realizó un recorrido por el Centro de Comando de la Patrulla Fronteriza en Santa Teresa –el cual depende del Sector El Paso–, para corroborar el apoyo que los agentes federales reciben de los soldados.“La indicación es que las tropas no pueden hablar ni interactuar con nadie, es sólo un apoyo para la vigilancia a lo largo de la frontera”, comentó Martínez.Con un discurso que evoca la línea dura del presidente Donald Trump –quien el 5 de abril pidió el envío de la Guardia Nacional a la frontera mientras se construye su muro en los límites con México–, Martínez justificó la llegada de militares.“No queremos el tráfico ilegal de drogas y de humanos que toma lugar en la frontera e impacta ciudades al interior del estado”, expresó.La gobernadora precisó que a Santa Teresa han llegado 61 elementos de la Guardia Nacional de Nuevo México en respuesta a la petición de Trump. Expresó que conforme avance el tiempo el número se puede elevar a 150.Esta cifra no incluye a 44 soldados que ya laboraban en esta área para combatir el narcotráfico, aclaró.Thomas Bump, general de brigada de la Guardia Nacional en Nuevo México, manifestó que los elementos en esta misión en la frontera con México, son militares que han estado presentes en la región por alrededor de 20 años.Tanto Bump, como Martínez, manifestaron la operación de la Guardia Nacional en la frontera es por tiempo indefinido.

