Colabora UTEP para clarificar el zika

El número de mosquitos descendió por el invierno en la frontera, pero eso no impide que en UTEP continúen las investigaciones en el interior del Laboratorio Ecológico y de Vigilancia de Mosquitos (MESL, por sus siglas en inglés)El estudio, dirigido por el doctor Doug Watts, tiene importancia crucial para los expertos locales de salud, pero actualmente está llamando atención nacional gracias al Equipo de Respuesta al Zika adscrito a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).El equipo de Watt pasó esta primavera y este verano atrapando mosquitos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como parte de su programa especializado de rastreo para monitorear la densidad poblacional de especies transmisoras y actualmente se halla analizando los datos.Además, en el transcurso de los últimos tres años ha estado sometiendo a mosquitos a pruebas para detectar virus. Y este verano participó en la tarea de hacer pruebas a mosquitos en el Valle del Río Bravo.Watt lleva casi 40 años estudiando mosquitos. Aunque su equipo no ha confirmado zika en ninguno de los mosquitos recolectados en la localidad ni en el Valle del Río Bravo, el científico que empezó en 1977 dijo no sorprenderse al oír sobre el primer caso de zika transmitido localmente en Texas.El 28 de noviembre, el Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas y el Departamento de Servicio Humanos y de Salud del Condado Cameron anunciaron la probabilidad del primer caso estatal de zika transmitido por un mosquito.A la fecha no existen otros casos en los cuales se sospeche de transmisión local, pero funcionarios de Salud continúan llevan a cabo actividades de vigilancia sobre la enfermedad como parte del programa estatal en curso de respuesta ante el zika.‘Si bien nuestro riesgo es bajo y ahorita la población de mosquitos está reduciéndose por el invierno, siempre estamos dedicados a detectar de inmediato a cualquier virus que sea introducido a la comunidad paseña para alertar al personal que controla a los mosquitos en El Paso para que erradique al virus antes de que pueda propagarse y establecerse en la comunidad’, dijo Watts.Esta semana, el director del Equipo de Respuesta al Zika en Texas se puso en contacto con científicos de UTEP a efecto de conocer más sobre las investigaciones que realizan y sus datos de vigilancia.La solicitud se dio a raíz de diagnosticarse el caso texano y de que la semana pasada el equipo de UTEP dio pláticas sobre sus investigaciones acerca del mosquito y del virus en un evento fronterizo de salud efectuado en El Paso.Los CDC se encuentran interesados de forma especial en los hallazgos de UTEP debido a que contribuirían a entender mejor el grado de preparación de esta región fronteriza para combatir la transmisión del virus del zika.‘Nuestros datos podrían ayudar en la lucha contra el zika si ubicamos pronto la enfermedad’, explicó Watts. ‘Yo siempre pensé que el zika se concentraría primero en la frontera sur texana, la cual brinda el ambiente ideal para el mosquito’.El trabajo del MESL incluye asimismo notificar y capacitar a profesionales locales para el control de los mosquitos y atención a la salud dedicados a eliminar los mosquitos transmisores.Además brinda a alumnos de primaria educación bilingüe preventiva mediante un programa único de enlace diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender cómo evitar la picadura de los mosquitos.Hasta el 25 de noviembre se habían confirmado en Texas 257 casos de zika.Hasta ahora, todos los casos se habían asociado con viajes al extranjero, incluyendo los de dos niños a quienes dieron a luz mujeres que habían viajado embarazadas y los de dos personas que tuvieron contacto sexual con viajeros contagiados.

