Baja el desempleo en Condado de El Paso

Una buena noticia llega justo a tiempo para los festejos de fin de año a los paseños.La tasa de desempleo en el Condado ha caído a uno de los niveles más bajos en la historia de El Paso, para posicionarse en el 4.4 por ciento en el mes de octubre, el más reciente del que se tienen estadísticas.Esta cifra contrasta con el 4.9 por ciento del mes anterior, septiembre, y 4.7 de octubre del año pasado y un promedio en el largo plazo del 8.38%.“Este año 4 mil 773 negocios han trabajo con nosotros para ofrecer empleos a las personas y ayudando a que la economía en la ciudad siga creciendo”, dijo Joseph Sapien, portavoz de Workforce Solutions Borderplex.Agregó que el 4.4 por ciento de desempleo en El Paso alcanza la misma tasa de desocupación en Texas, tradicionalmente más baja que a nivel local. Incluso ahora la desocupación en esta región es menor al promedio nacional, que ronda en el 4.7 por ciento.Leo A. Durán, director de Workforce Solutions, destacó que a pesar de que mucha gente cataloga a su organización como una agencia de desempleo, eso no refleja el modo operativo de Workforce Solutions.“Somos una organización que busca que las personas se superen, se eduquen y persigan una mejor calidad de vida, les brindamos herramientas y las auxiliamos con asesorías para obtener beneficios”, expresó Durán.Workforce Solutions Borderplex, es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es ayudar a mejorar la calidad de vida con empleos, educación y acercamiento a la fuerza laboral.La agencia que se financia en parte con fondos federales, busca ofrecer alternativas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores en El Paso, como programas de cuidado infantil.“Buscamos también educar a las personas, proporcionarles beneficios adicionales, promover la economía y brindar esa oportunidad que tal vez no habían visto o no sabían que la podían obtener”, agegó Durán.Esta semana, Workforce Solutions entregó reconocimientos a uno de sus miembros de la mesa directiva y a tres empresas asociadas con su programa laboral.En el caso del ‘Chairman’s Award’, este año le fue entregado al doctor William Serrata, presidente de El Paso Community College. Como criterio de selección, se mencionaron los apoyos que el Colegio de la Comunidad ofrece para capacitación y promoción de proyectos laborales de la agencia.En cuanto a los premios a las corporaciones se dividieron en tres categorías: para empresas pequeñas, medianas y grandes.Aztec Contractors se llevó el galardón en la categoría microempresarial. Es una compañía local enfocada en la mano de obra y construcción.En la mediana empresa, se reconoció el trabajo de Excel Garment Manufacturing, mientras que en la categoría de macroempresas el reconocimiento se otorgó a la financiera Charles Schwap.“Creo que era hora de no sólo estar enfocados en el trabajo, sino destacar y reconocer a las personas que lo merecen y que sin ellas la organización no podría ser lo que es, además del compromiso que han demostrado por promover la educación de los paseños para seguir en la búsqueda de una economía estable y más grande”, dijo Durán.

