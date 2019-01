Medidas de austeridad de AMLO se deben al despilfarro del pasado: 'El Bronco'

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", señaló que, nos gusten o no, las decisiones difíciles y complicadas que está tomando el presidente Andrés Manuel López Obrador son resultado de la constitución de un nuevo régimen, y aseveró que las medidas de austeridad son consecuencia de los excesos y despilfarros del pasado.El mandatario estatal dijo lo anterior al felicitar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJNL) e integrantes del Consejo de la Judicatura por disminuir su sueldo un 19%, con lo que a partir de esta quincena ganarán 107 mil pesos en lugar de 133 mil, según dio a conocer el presidente del TSJNL, Francisco Javier Mendoza Torres, durante un acto por la celebración del Día del Poder Judicial.“Felicito esa decisión del Tribunal, sé que muchos no estarán contentos, porque reducir el salario no es agradable; (pero) la austeridad en el país se debe a los excesos del pasado, nadie, ninguna familia tendría que ser austera si hubiera tenido la precaución de fortalecer su economía en el pasado”, dijo “El Bronco”.Aseveró que la complicada situación económica que atraviesa México, y con ello la necesidad de las políticas de austeridad, son consecuencia del derroche y de la perversión en la política que en la administración de los recursos públicos hoy nos pega a todos.El gobernador comentó en su mensaje que decisiones como la que tomaron los magistrados y consejeros del Poder Judicial de Nuevo León, fue una respuesta al reto de la constitución de un nuevo régimen que, queramos o no, nos guste o no, se da por una decisión que los mexicanos tomaron (el primero de julio).“El Bronco” señaló que en esa visión, el presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando soluciones que muchas son difíciles, complicadas, y a lo mejor muchos no las entendemos o no queremos entenderlas.En ese sentido, dijo que han sido los excesos de los gobernantes del sur- sureste, los que tienen al sureste del país en en una situación de atraso, y siguen siendo los que no toman decisiones para poder sacar de la pobreza y la marginalidad a toda esa región, situación que hoy le pega al norte “que ha sido quizá la zona más productiva”, dijo Rodríguez Calderón.