Genera toma de Maduro protestas en América Latina

Bogotá, Colombia— La controvertida posesión de Nicolás Maduro para un segundo periodo en Venezuela diseminó este jueves las protestas a favor y en contra del Mandatario a otros países de América, en donde varios gobiernos han desconocido su elección.El gobernante tomó juramento este jueves ante el Tribunal Supremo en Caracas, a pesar de los cuestionamientos internacionales a la legitimidad de su nuevo gobierno y la división creciente entre quienes lo aprueban y lo rechazan, incluso fuera de Venezuela.Precisamente, la jura de Maduro para el periodo 2019-2025 provocó hoy en Brasil que un grupo de venezolanos se manifestara frente a la Cancillería del gigante sudamericano y pidiera al Mandatario de ese país, Jair Bolsonaro, que no les deje "solos" y ejerza "presiones", como ya ha anunciado el gobierno y otros países de la región.Brasil, junto a Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, como parte del Grupo de Lima, instaron esta semana a Maduro a no asumir la Presidencia y declararon "ilegítimo" su nuevo mandato.Ante esto, Alberto Palombo, responsable en Brasil del grupo Soy Venezuela, que integran reconocidos opositores como el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y la exdiputada María Corina Machado, presentó junto a una veintena de personas una carta al gobierno de Bolsonaro en la que reitera un "fraude" y pide acciones concretas.A las puertas de la Embajada venezolana en Argentina se concentraron este jueves decenas de personas de diferentes organizaciones del país -que también cuentan con venezolanos entre sus miembros- para mostrar su apoyo a Maduro y su rechazo al que denominan "Cártel de Lima".Mientras, en la Plaza de Mayo, donde se encuentra la sede del gobierno argentino, miembros de la Alianza soy Venezuela se congregaron para entregar un documento en agradecimiento a la negativa del país a reconocer al chavista como legítimo Presidente.Decenas de venezolanos protestaron también en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Perú, en rechazo a la nueva toma de mando de Maduro y pidieron al gobierno de Perú que expulse a los funcionarios de la Embajada de su país, como señalaron ya han hecho otros países.Denunciaron, además, que agentes de seguridad de la Embajada de Venezuela en Lima, ubicada en la céntrica avenida Arequipa, les propinaron golpes y empujonesAsimismo, más de un centenar de venezolanos se reunió frente al consulado de su país en Bogotá para rechazar la nueva investidura así como para apoyar al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien dijo no reconocer la legitimidad del nuevo gobierno.Unas 150 personas también se manifestaron, pero en Miami, Estados Unidos, para pedir a la Asamblea Nacional y a la comunidad internacional medidas "contundentes" que lleven al fin de la "dictadura" y a una transición hacia la democracia, en palabras de los convocantes.Los manifestantes gritaron "libertad", "Maduro, vete ya" y otras consignas e insultos contra el "ilegítimo" y esgrimieron pancartas y carteles en los que se denunciaba la "narcodictadura" venezolana.En Santiago, Chile, un centenar de personas, muchos de ellos venezolanos, partidarios y detractores del Presidente Nicolás Maduro, se criticaron mutuamente frente a la Embajada de Venezuela en el país, mientras Carabineros ponía paz de por medio para que ningún grupo pudiera acceder al otro.En República Dominicana, alrededor de un centenar de personas se manifestó frente a la Embajada de Venezuela en Santo Domingo en apoyo a Maduro.Los manifestantes leyeron un manifiesto en el que reafirmaron su "lealtad" a la Revolución Bolivariana y las voces del mundo que exigen el respeto a la soberanía de Venezuela y a la continuidad del hilo constitucional con el acatamiento de la legitima voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el 20 de mayo de 2018.Según la estatal Agencia Venezolana de Noticias, jóvenes y adultos, trabajadores y estudiantes también salieron hoy a las calles en Venezuela para manifestar su respaldo al jefe de Estado y a la Revolución Bolivariana, pero estas personas solo se observan a las afueras de los entes públicos.Venezuela bajo el mando de Maduro se ha visto sumida en la peor crisis económica de su historia que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, hiperinflación y una pésima prestación de los servicios públicos.Maduro fue reelegido tras unas cuestionadas elecciones de mayo pasado, en las que el jefe de Estado logró el 70 por ciento de los votos con la ausencia del grueso de la Oposición.

